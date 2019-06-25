МОК открыл новый Олимпийский дом в Лозанне 🔊 Воспроизвести Введение в строй здания новой штаб-квартиры МОК в воскресенье совпало со 125-летием этой организации. Сейчас Международный Олимпийской комитет готовится выбрать город, которому предстоит принимать Зимние Олимпийские игры 2026 года. (© Keystone / Jean-christophe Bott)



Международный олимпийский комитет (МОК) открыл свою новую штаб-квартиру в швейцарском городе Лозанна, сообщает Международный олимпийский комитет (МОК) открыл свою новую штаб-квартиру в швейцарском городе Лозанна, сообщает SWI . Расходы на обновление офиса МОК составили 145 миллионов швейцарских франков. Торжественное открытие совпало с 125-летием организации, которая готовится выбрать город, принимающий Зимнюю Олимпиаду-2026.



(IOC/ADAM MORK)



Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach, Германия) напомнил в это воскресение, что «в этот самый день Пьер де Кубертен (Pierre de Coubertin, 1863-1937) основал Международный олимпийский комитет и возродил Олимпийские игры. В этом он видел способ содействия миру между нациями и народами. Олимпийский дом, который мы открываем сегодня, является отражением этой миссии и наших ценностей». Гостями церемонии стали президент Швейцарии Ули Маурер, члены МОК, а также представители международных спортивных федераций и 206-ти национальных олимпийских комитетов.



В здании, спроектированном мастерами из датского архитектурного бюро 3XN, есть общественная зона для встреч и контактов, так называемая «Агора», ресторан и спорт-кафе, где посетители могут смотреть трансляции спортивных матчей и мероприятий, а также пять больших конференц-залов, рабочие офисы и спортивный центр. Архитектурной изюминкой стала великолепная винтовая лестница в форме пяти олимпийских колец.



Как утверждают в МОК, это здание является «одним из самых экологических в мире», проект получил множество международных и швейцарских наград за использование принципов экологии и устойчивого развития. Так, оно снабжается возобновляемой энергией, производимой при помощи установленных на крыше солнечных батарей и насосов, берущих воду из Женевского озера.



Лозанна, олимпийская столица



МОК был основан в Лозанне 10 апреля 1915 года Пьером де Кубертеном. На данный момент этот швейцарский город по сути превратился в глобальный центр управления многомиллиардным олимпийским бизнесом. Город Лозанна и МОК договорились о заключении нового арендного договора, который будет действовать до 2115 года. В Лозанне пройдут юношеские зимние Олимпийские игры 2020 года.



И Лозанна, и Швейцарская Конфедерация, получают от факта размещения здесь МОК и других международных спортивных организаций не только престиж, но ещё и экономическую выгоду. Так, последнее исследование, проведенное по заказу МОК, города ЛозанныВнешняя ссылка и кантона Во, показало, что Олимпийский Комитет и более 50-ти международных спортивных федераций, базирующихся в Швейцарии, ежегодно вносят в швейцарскую экономику инвестиционный вклад эквивалентный 1,07 млрд. франков, а вклад в одну только экономику Лозанны составляет 250 млн. франков в год.



Сегодня, в первый рабочий день после торжеств, связанных с открытием нового здания МОК, Комитет начнёт решать вопрос выбора города, который должен будет принять зимние игры 2026 года. Правда, кандидатов в этой предолимпийской гонке всего два: это Милан и Стокгольм. Четыре остальных — швейцарский город Сион, японский Саппоро, австрийский Грац и хозяева 1988 года, канадский город Калгари, выбыли в середине гонки, реалистично оценив размах и стоимость предстоящих Игр. Ожидается, что в понедельник члены МОК назовут победителя. Главный офис комитета, известный также как Олимпийский дом, построен на земле, принадлежащей городским властям, она находится на берегу Женевского озера в районе Види (Vidi). Современная архитектурная конструкция из стекла и стали площадью 22 тыс. квадратных метров обошлась в 145 млн франков, зато теперь под крышей нового офисного комплекса найдётся место для 500 сотрудников. Новый дворец МОК был построенВнешняя ссылка на месте бывшей штаб-квартиры Международного Олимпийского комитета рядом с замком Види.Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach, Германия) напомнил в это воскресение, что «в этот самый день Пьер де Кубертен (Pierre de Coubertin, 1863-1937) основал Международный олимпийский комитет и возродил Олимпийские игры. В этом он видел способ содействия миру между нациями и народами. Олимпийский дом, который мы открываем сегодня, является отражением этой миссии и наших ценностей». Гостями церемонии стали президент Швейцарии Ули Маурер, члены МОК, а также представители международных спортивных федераций и 206-ти национальных олимпийских комитетов.В здании, спроектированном мастерами из датского архитектурного бюро 3XN, есть общественная зона для встреч и контактов, так называемая «Агора», ресторан и спорт-кафе, где посетители могут смотреть трансляции спортивных матчей и мероприятий, а также пять больших конференц-залов, рабочие офисы и спортивный центр. Архитектурной изюминкой стала великолепная винтовая лестница в форме пяти олимпийских колец.Как утверждают в МОК, это здание является «одним из самых экологических в мире», проект получил множество международных и швейцарских наград за использование принципов экологии и устойчивого развития. Так, оно снабжается возобновляемой энергией, производимой при помощи установленных на крыше солнечных батарей и насосов, берущих воду из Женевского озера.МОК был основан в Лозанне 10 апреля 1915 года Пьером де Кубертеном. На данный момент этот швейцарский город по сути превратился в глобальный центр управления многомиллиардным олимпийским бизнесом. Город Лозанна и МОК договорились о заключении нового арендного договора, который будет действовать до 2115 года. В Лозанне пройдут юношеские зимние Олимпийские игры 2020 года.И Лозанна, и Швейцарская Конфедерация, получают от факта размещения здесь МОК и других международных спортивных организаций не только престиж, но ещё и экономическую выгоду. Так, последнее исследование, проведенное по заказу МОК, города ЛозанныВнешняя ссылка и кантона Во, показало, что Олимпийский Комитет и более 50-ти международных спортивных федераций, базирующихся в Швейцарии, ежегодно вносят в швейцарскую экономику инвестиционный вклад эквивалентный 1,07 млрд. франков, а вклад в одну только экономику Лозанны составляет 250 млн. франков в год.Сегодня, в первый рабочий день после торжеств, связанных с открытием нового здания МОК, Комитет начнёт решать вопрос выбора города, который должен будет принять зимние игры 2026 года. Правда, кандидатов в этой предолимпийской гонке всего два: это Милан и Стокгольм. Четыре остальных — швейцарский город Сион, японский Саппоро, австрийский Грац и хозяева 1988 года, канадский город Калгари, выбыли в середине гонки, реалистично оценив размах и стоимость предстоящих Игр. Ожидается, что в понедельник члены МОК назовут победителя. swissinfo.ch Категории: политика, спорт, в мире Ключевые слова: МОК, офис, здание, Лозана — статья прочитана 161 раз Комментарии