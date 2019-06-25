Франция рассказала об отмене санкций ЕС против России 🔊 Воспроизвести



Санкции Европейского союза против России — временный этап, и они могут быть отменены в любой момент. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, его слова передает



«Мы знаем, что санкции — это не какой-то постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент», — сказал Филипп после переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Он добавил, что Россия «объявила о грандиозном плане развития до 2024 года», который охватывает 12 национальных проектов, и Франция хотела бы предложить свое взаимодействие за пределами тех сфер партнерства, что уже существуют.



Ранее, 20 июня, Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за событий на Украине на полгода. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В тот же день на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.



Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Санкции Европейского союза против России — временный этап, и они могут быть отменены в любой момент. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, его слова передает PRESS.LV со ссылкой на «Интерфакс».«Мы знаем, что санкции — это не какой-то постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент», — сказал Филипп после переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Он добавил, что Россия «объявила о грандиозном плане развития до 2024 года», который охватывает 12 национальных проектов, и Франция хотела бы предложить свое взаимодействие за пределами тех сфер партнерства, что уже существуют.Ранее, 20 июня, Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за событий на Украине на полгода. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В тот же день на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. press.lv Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки — статья прочитана 190 раз Комментарии