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Милан стал столицей зимних Олимпийских игр-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо примут зимние Олимпийские игры-2026. Об этом президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах объявил на съезде организации в Лозанне, сообщает RFI.
Церемония открытия пройдет в Милане. Лыжники будут соревноваться на горнолыжном курорте Бормио, турнир среди лыжниц пройдет в Кортина-д’Ампеццо.
На сессии МОК присутствовал глава итальянского правительства Джузеппе Конте. «Если выберут Италию, с сегодняшнего вечера мы начнем работать над тем, чтобы игры, которые мы примем, оставили след в истории. Наш девиз — „Мечтать вместе“. И принимать у себя Олимпийские игры — мечта не двух городов, а всей нашей страны», — заявил накануне заседания премьер-министр Италии.
За право провести Олимпийские игры Милан соперничал со Стокгольмом. Остальные заявки либо не были приняты, либо были отозваны самими странами. Кандидатуру Милана поддержали 47 членов МОК, за столицу Швеции проголосовали 34 человека.
Зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет с 6 по 22 февраля. Ранее Италия уже принимала зимние Олимпийские игры: в 1956 году в Кортина Д’Ампеццо и в 2006 году в Турине. Также в 1960 в Риме проходила летняя Олимпиада.
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Ключевые слова: Италия, Милан, Олимпиада-2026
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