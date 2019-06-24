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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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На севере Германии разбились два истребителя
ва истребителя Eurofighter военно-воздушных сил ФРГ потерпели крушение на севере страны. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель МВД федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Марион Шлендер.
"Мы получили информацию о двух упавших истребителях. Другими данными мы не располагаем", - сказала она. Также она не смогла уточнить, есть ли разрушения на земле.
Focus Online пишет, что ЧП произошло в районе озера Мюриц.
В ВВС ФРГ сообщили, что оба пилота катапультировались.
Представитель Минобороны страны Йорг Шредер заявил корреспонденту ТАСС, что ведомство пока не имеет данных о судьбе двух летчиков. "Ведется поисковая операция, пилотов ищут при помощи вертолетов", - сказал он.
Тем временем агентство DPA пишет со ссылкой на источники, что один из них найден живым.
ТАСС
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Германия, авиакатастрофа, истребители
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