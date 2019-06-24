На севере Германии разбились два истребителя 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Ariel Schalit, архив



ва истребителя Eurofighter военно-воздушных сил ФРГ потерпели крушение на севере страны. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту



"Мы получили информацию о двух упавших истребителях. Другими данными мы не располагаем", - сказала она. Также она не смогла уточнить, есть ли разрушения на земле.



Focus Online пишет, что ЧП произошло в районе озера Мюриц.



В ВВС ФРГ сообщили, что оба пилота катапультировались.



Представитель Минобороны страны Йорг Шредер заявил корреспонденту ТАСС, что ведомство пока не имеет данных о судьбе двух летчиков. "Ведется поисковая операция, пилотов ищут при помощи вертолетов", - сказал он.



Тем временем агентство DPA пишет со ссылкой на источники, что один из них найден живым. ва истребителя Eurofighter военно-воздушных сил ФРГ потерпели крушение на севере страны. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель МВД федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Марион Шлендер."Мы получили информацию о двух упавших истребителях. Другими данными мы не располагаем", - сказала она. Также она не смогла уточнить, есть ли разрушения на земле.Focus Online пишет, что ЧП произошло в районе озера Мюриц.В ВВС ФРГ сообщили, что оба пилота катапультировались.Представитель Минобороны страны Йорг Шредер заявил корреспонденту ТАСС, что ведомство пока не имеет данных о судьбе двух летчиков. "Ведется поисковая операция, пилотов ищут при помощи вертолетов", - сказал он.Тем временем агентство DPA пишет со ссылкой на источники, что один из них найден живым. ТАСС Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, авиакатастрофа, истребители — статья прочитана 61 раз Комментарии