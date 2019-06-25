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Путин подписал указ о продлении продуктовых контрсанкций



Указ от 24 июня вступает в силу со дня подписания, сообщает АиФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза до конца 2020 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Указ от 24 июня вступает в силу со дня подписания, правительство получило поручение принять необходимые для его реализации меры.

Совет ЕС ранее на год продлил антироссийские санкции за присоединение Крыма и Севастополя, введенные в 2014 году. 20 июня на прямой линии Путин заявил, что санкции усилили и мобилизовали экономику страны по многим направлениям.

Президент со ссылкой на экспертов добавил, что за годы санкций РФ недополучила около 50 млрд долларов, Евросоюз – 240 млрд долларов, США - 17 млрд долларов, с ними был небольшой торговый оборот, Япония - 27 млрд долларов. Экспорт в отечественном сельском хозяйстве достиг 25,7 млрд долларов, добавил президент.
aif.ru
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки
География: Россия
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добавлена вчера, 24 июня, 18:20

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