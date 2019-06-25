Путин подписал указ о продлении продуктовых контрсанкций 🔊 Воспроизвести



Указ от 24 июня вступает в силу со дня подписания, сообщает



Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза до конца 2020 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Указ от 24 июня вступает в силу со дня подписания, правительство получило поручение принять необходимые для его реализации меры.



Совет ЕС ранее на год продлил антироссийские санкции за присоединение Крыма и Севастополя, введенные в 2014 году. 20 июня на прямой линии Путин заявил, что санкции усилили и мобилизовали экономику страны по многим направлениям.



Президент со ссылкой на экспертов добавил, что за годы санкций РФ недополучила около 50 млрд долларов, Евросоюз – 240 млрд долларов, США - 17 млрд долларов, с ними был небольшой торговый оборот, Япония - 27 млрд долларов. Экспорт в отечественном сельском хозяйстве достиг 25,7 млрд долларов, добавил президент. Указ от 24 июня вступает в силу со дня подписания, сообщает АиФ Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза до конца 2020 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Указ от 24 июня вступает в силу со дня подписания, правительство получило поручение принять необходимые для его реализации меры.Совет ЕС ранее на год продлил антироссийские санкции за присоединение Крыма и Севастополя, введенные в 2014 году. 20 июня на прямой линии Путин заявил, что санкции усилили и мобилизовали экономику страны по многим направлениям.Президент со ссылкой на экспертов добавил, что за годы санкций РФ недополучила около 50 млрд долларов, Евросоюз – 240 млрд долларов, США - 17 млрд долларов, с ними был небольшой торговый оборот, Япония - 27 млрд долларов. Экспорт в отечественном сельском хозяйстве достиг 25,7 млрд долларов, добавил президент. aif.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки География: Россия — статья прочитана 231 раз Комментарии