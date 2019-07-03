А.Шарапова пожелает Вильнюсу «Доброго утра» 🔊 Воспроизвести По приглашению медиаклуба «Формат-А3» 9 июля в Вильнюсе выступит известная российская телеведущая - лицо телепрограммы «Доброе утро» на «Первом канале» - Арина Шарапова.



Она примет участие в публичной встрече на тему «Утро начинается с ТВ».



Арина Шарапова досконально знает телевизионную кухню. За её плечами огромный стаж успешной работы в телеэфире. В начале журналистской карьеры работала корреспондентом главной редакции теленовостей информационного агентства АПН, а затем связала свою жизнь с телевидением.



Вела десятки программ на разных каналах, в том числе «Вести», ток-шоу «Арина», «Место встречи с Ариной Шараповой», «Модный приговор».



Шарапова стала прообразом главной героини романа Татьяны Устиновой «Богиня прайм-тайма», по которому был снят одноимённый сериал. Она примет участие в публичной встрече на тему «Утро начинается с ТВ».Арина Шарапова досконально знает телевизионную кухню. За её плечами огромный стаж успешной работы в телеэфире. В начале журналистской карьеры работала корреспондентом главной редакции теленовостей информационного агентства АПН, а затем связала свою жизнь с телевидением.Вела десятки программ на разных каналах, в том числе «Вести», ток-шоу «Арина», «Место встречи с Ариной Шараповой», «Модный приговор».Шарапова стала прообразом главной героини романа Татьяны Устиновой «Богиня прайм-тайма», по которому был снят одноимённый сериал. «Если вдруг мне станет стыдно, неловко за то, что я делаю, или за место, где работаю, - уйду без колебаний. Я абсолютно искренне считаю, что работаю на лучшем канале на сегодняшний день. Мы делаем самое народное телевидение. Я считаю себя ответственным членом гражданского общества. Считаю, что у меня есть понимание того, что хочет увидеть и услышать в утреннем эфире зритель. И я стараюсь это дать. Человеческая психика так устроена, что способна испытывать проявления радости, наблюдая самые разные истории. Это позволяет ему почувствовать себя живым. То же самое касается скабрезностей в эфире в определённых рамках, любви, каких-то нежных чувств. Но откровенной жестокости у нас в программе нет совсем. А печальные истории всегда завершаются хорошо!» - делится откровениями телеведущая.



Гостья клуба - всесторонне образованный человек. У Арины Шараповой два высших образования: окончила философский факультет МГУ им. Ломоносова по специальности «социолог», а также Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза по специальности «переводчик».



Кандидат социологических наук. В детстве хотела стать педагогом. С 2005 года телеведущая начала преподавать курс социологии телевидения на факультете журналистики МГИМО. Некоторыми учебными пособиями «от Шараповой» студенты МГИМО пользуются до сих пор.



Также Шарапова является руководителем мастерской журфака Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Кроме того, она - активный общественный деятель.



В марте 2014 года основала в Москве «Школу искусств и медиатехнологий». Здесь профессионалы обучают всех желающих азам тележурналистики и иностранным языкам, ораторскому мастерству и психологии общения, графике и дизайну, фото- и видеосъёмке. Также организовываются мероприятия для больных детей, по адаптации пенсионеров.



А ещё за плечами этой элегантной женщины большой жизненный опыт. Прежде чем стать тележурналистом, она успела поработать библиотекарем, фоторедактором, спецкором.



Став звездой эфира и любимицей миллионов телезрителей, она стремится быть для них человеком, свободным от стереотипов, своего рода эталоном хорошего вкуса и чувства меры во всём. И это, надо признать, у Арины Шараповой хорошо получается.



Встреча с Ариной Шараповой состоится 9 июля в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.



Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: «Формат-А3», медиаклуб, Арина Шарапова География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 68 раз Комментарии