Имя для нового сквера 🔊 Воспроизвести







У нового общественного пространства, которое вильнюсские власти планируют оборудовать на территории между улицами Гедрайчю и Кинту, появилось имя. Большинство участников интернет-голосования поддержали вариант с названием «Площадь Шнипишкю».



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«Одно из старейших мест Вильнюса продолжает изменяться, становится более современным. Наконец-то, здесь появится новое зелёное пространство, где смогут собираться члены общественности и гости литовской столицы. Приятно, что вильнюсцы название выбирали особенно активно, интересовались самим проектом. Это место, находящееся на правом берегу реки Нярис, быстро развивается. На территории бывших металлических гаражей появится новое общественное место, а сама территория обновится и воспрянет для новой жизни», - таким поэтическим слогом прокомментировал выбор названия для сквера заместитель мэра Витаутас Миталас. опросе, проводившегося в качестве совещательного, за такое название высказалось 18 % участников. На втором месте оказалось предложение назвать новое место общественного притяжения именем Юргиса Вищакаса (13,6%). Далее идут «Парк Шяудинес» (13,1%) и сквер Кинту (10%).«Одно из старейших мест Вильнюса продолжает изменяться, становится более современным. Наконец-то, здесь появится новое зелёное пространство, где смогут собираться члены общественности и гости литовской столицы. Приятно, что вильнюсцы название выбирали особенно активно, интересовались самим проектом. Это место, находящееся на правом берегу реки Нярис, быстро развивается. На территории бывших металлических гаражей появится новое общественное место, а сама территория обновится и воспрянет для новой жизни», - таким поэтическим слогом прокомментировал выбор названия для сквера заместитель мэра Витаутас Миталас.



Стоит также заметить, что об упомянутом в этом тексте











Соломенная (Šiaudinės) площадь (или парк) тоже была бы продолжением своих предшественников, поскольку она объединяла бы Первую Соломенную (нынче Львово), Вторую Соломенную (Крокувос) и Третью Соломенную (Даугелишкё) улицы.



Вильнюсцы активно пользовались вариантом «Другое», предлагая свои названия скверу. Среди 60 наиболее, на взгляд пресс-службы Вильнюсского самоуправления, интересных названий - Skansenas, Aitvarų, Rytojaus, Inovacijų, Laimės, а также Сквер литовцев мира.



Многие предлагали увековечить в том или ином виде многолетнее неофициальное название этого микрорайона – Шанхай. Некоторым казалось, что наиболее точными были бы названия площадь Контрастов или площадь Гарлема. Хватало и тех, кто желал увековечить здесь имена героев мультиков, сериалов или комиксов.



На обновлённой территории общей площадью в 8 тысяч квадратных метров будет оборудована площадь для проведения массовых мероприятий, здесь появятся также пешеходные дорожки, элементы малой архитектуры, зелёные насаждения, газоны, освещение, игровая и спортивная площадки и даже смотровая башня. Она позволит обозревать величественную панораму Шнипишкес.



Крытая часть площади будет использоваться для проведения выставок, собраний общественности, торговли старыми вещами и для других подобных мероприятий. Микрорайон Шнипишкес как часть города начал формироваться ещё в XVI веке, после постройки моста через реку Нярис. Название этой части города возникло благодаря поместью Повиласа Михайловичюса Шнипки (к слову, «Обзору» даже во всезнающей Википедии не удалось найти хоть какие-нибудь подробности об этом купце), находившееся здесь в XVI веке.Стоит также заметить, что об упомянутом в этом тексте Юргисе Вищакасе «Обзор» рассказывал ещё в апреле 2017 года, когда исполнялось 90 лет со дня рождения этого учёного (1927-1990), одного из основоположников мировой лазерной физики. Имя Ю.Вищакаса как один из вариантов названия нового сквера было выбрано не случайно: учёный родился на находящейся рядом улице Даугелишкё.Соломенная (Šiaudinės) площадь (или парк) тоже была бы продолжением своих предшественников, поскольку она объединяла бы Первую Соломенную (нынче Львово), Вторую Соломенную (Крокувос) и Третью Соломенную (Даугелишкё) улицы.Вильнюсцы активно пользовались вариантом «Другое», предлагая свои названия скверу. Среди 60 наиболее, на взгляд пресс-службы Вильнюсского самоуправления, интересных названий - Skansenas, Aitvarų, Rytojaus, Inovacijų, Laimės, а также Сквер литовцев мира.Многие предлагали увековечить в том или ином виде многолетнее неофициальное название этого микрорайона – Шанхай. Некоторым казалось, что наиболее точными были бы названия площадь Контрастов или площадь Гарлема. Хватало и тех, кто желал увековечить здесь имена героев мультиков, сериалов или комиксов.На обновлённой территории общей площадью в 8 тысяч квадратных метров будет оборудована площадь для проведения массовых мероприятий, здесь появятся также пешеходные дорожки, элементы малой архитектуры, зелёные насаждения, газоны, освещение, игровая и спортивная площадки и даже смотровая башня. Она позволит обозревать величественную панораму Шнипишкес.Крытая часть площади будет использоваться для проведения выставок, собраний общественности, торговли старыми вещами и для других подобных мероприятий. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: опрос, Шнипишкес, Парк Шяудинес, Юргис Вищакас, Шанхай — статья прочитана 202 раза Комментарии