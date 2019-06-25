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Отряд кораблей Северного флота РФ подошел к берегам Кубы

© РИА Новости / Александр Гальперин


Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" подошёл к берегам Кубы, сообщил журналистам РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" подошёл к берегам Кубы. Сегодня российские моряки совершат деловой заход в столицу республики – город-порт Гавану. Вместе с фрегатом в порт зайдут судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". Средний морской танкер "Кама" продолжает переход на восток Карибского моря к островам Тринидад и Тобаго", - сказал он.
Отмечается, что отряд кораблей и судов вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.

Сообщается, что за время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах в честь 70-летия военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошёл Панамским каналом в Карибское море.
РИА Новости
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Флот, корабль, поход, Куба, ВМС
География: Россия
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добавлена вчера, 24 июня, 17:00

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