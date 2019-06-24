Песчаные скульптуры Юодкранте 🔊 Воспроизвести







Литовская сторона Куршской косы у города Юодкранте на днях украсилась скульптурами, недолговечными, но удивительно красивыми.



III Международный симпозиум песочных скульптур «Kuršininkų sakmės» собрал талантливых мастеров из Литвы, Италии и Дании.



Литовские скульпторы Альбертас Данилявичюс из Юодкранте, Андрюс Сиртаутас из Шилуте, Казис Вянцловас и Арвидас Аушанка из Вильнюса создавали свои уникальные произведения, используя специальный карьерный песок со значительной примесью глины.



Итальянские мастера Витторя Парринелло из Милана и Мартина Пиззигони из Венеции добавили южного колорита в свои песчаные работы.



Из Копенгагена на симпозиум прибыл и датчанин Гормас Маарас Хансен.



В своих работах мастера использовали в качестве инструментов и различные лопатки, и шпатели, и мастихины. Нужны были и пульверизаторы, чтобы смачивать форму перед нанесением мелких деталей. III Международный симпозиум песочных скульптур «Kuršininkų sakmės» собрал талантливых мастеров из Литвы, Италии и Дании.Литовские скульпторы Альбертас Данилявичюс из Юодкранте, Андрюс Сиртаутас из Шилуте, Казис Вянцловас и Арвидас Аушанка из Вильнюса создавали свои уникальные произведения, используя специальный карьерный песок со значительной примесью глины.Итальянские мастера Витторя Парринелло из Милана и Мартина Пиззигони из Венеции добавили южного колорита в свои песчаные работы.Из Копенгагена на симпозиум прибыл и датчанин Гормас Маарас Хансен.В своих работах мастера использовали в качестве инструментов и различные лопатки, и шпатели, и мастихины. Нужны были и пульверизаторы, чтобы смачивать форму перед нанесением мелких деталей.



И пусть эти скульптуры не простоят века, но они наверняка успеют порадовать многих.



Фото автора



Теперь фигуры из песка радуют всех посетителей курорта. А прекрасный уникальный уголок природы, окруженный Балтийским морем с одной стороны, и Куршским заливом – с другой, радуют своим чистым воздухом и удивительными пейзажами.И пусть эти скульптуры не простоят века, но они наверняка успеют порадовать многих. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Юодкранте, Песчаные скульптуры — статья прочитана 125 раз Комментарии