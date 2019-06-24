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Песчаные скульптуры Юодкранте





Литовская сторона Куршской косы у города Юодкранте на днях украсилась скульптурами, недолговечными, но удивительно красивыми.

III Международный симпозиум песочных скульптур «Kuršininkų sakmės» собрал талантливых мастеров из Литвы, Италии и Дании.

Литовские скульпторы Альбертас Данилявичюс из Юодкранте, Андрюс Сиртаутас из Шилуте, Казис Вянцловас и Арвидас Аушанка из Вильнюса создавали свои уникальные произведения, используя специальный карьерный песок со значительной примесью глины.

Итальянские мастера Витторя Парринелло из Милана и Мартина Пиззигони из Венеции добавили южного колорита в свои песчаные работы.

Из Копенгагена на симпозиум прибыл и датчанин Гормас Маарас Хансен.

В своих работах мастера использовали в качестве инструментов и различные лопатки, и шпатели, и мастихины. Нужны были и пульверизаторы, чтобы смачивать форму перед нанесением мелких деталей.
Теперь фигуры из песка радуют всех посетителей курорта. А прекрасный уникальный уголок природы, окруженный Балтийским морем с одной стороны, и Куршским заливом – с другой, радуют своим чистым воздухом и удивительными пейзажами.

И пусть эти скульптуры не простоят века, но они наверняка успеют порадовать многих.

Фото автора

Татьяна СОКОЛОВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Юодкранте, Песчаные скульптуры
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добавлена сегодня, 24 июня, 15:20

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