Загрузка... ПАСЕ отказалась обсуждать ответственность России в катастрофе Boeing МН17 🔊 Воспроизвести



Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в СЕ, а также отказались обсуждать расследование крушения рейса MH17. Об этом говорится в заявлении Ассамблеи в Twitter.



#ПАСЕ только что отклонила запрос срочных дебатов на тему "Остановить российский шантаж: требование к Комитету Министров привлечь РФ к ответственности за неплатеж своего вклада в бюджет". https://t.co/e4RbCqat6Z — Совет Европы (@CoE_ru) 24 June 2019







«Запрос о проведении срочных дебатов по теме: «Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы» был только что отклонен Ассамблеей», — говорится в сообщении.



В нем также сообщается, что «Ассамблея только что отклонила запрос о проведении срочных дебатов» по теме, связанной с расследованием гибели рейса MH17 в небе над Донбассом пять лет назад. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в СЕ, а также отказались обсуждать расследование крушения рейса MH17. Об этом говорится в заявлении Ассамблеи в Twitter.«Запрос о проведении срочных дебатов по теме: «Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы» был только что отклонен Ассамблеей», — говорится в сообщении.В нем также сообщается, что «Ассамблея только что отклонила запрос о проведении срочных дебатов» по теме, связанной с расследованием гибели рейса MH17 в небе над Донбассом пять лет назад. Загрузка... Twitter Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, резолюция, ПАСЕ — статья прочитана 158 раз Комментарии