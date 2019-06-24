ПАСЕ отказалась обсуждать ответственность России в катастрофе Boeing МН17

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в СЕ, а также отказались обсуждать расследование крушения рейса MH17. Об этом говорится в заявлении Ассамблеи в Twitter.
#ПАСЕ только что отклонила запрос срочных дебатов на тему "Остановить российский шантаж: требование к Комитету Министров привлечь РФ к ответственности за неплатеж своего вклада в бюджет". https://t.co/e4RbCqat6Z— Совет Европы (@CoE_ru) 24 June 2019
«Запрос о проведении срочных дебатов по теме: «Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы» был только что отклонен Ассамблеей», — говорится в сообщении.
В нем также сообщается, что «Ассамблея только что отклонила запрос о проведении срочных дебатов» по теме, связанной с расследованием гибели рейса MH17 в небе над Донбассом пять лет назад.