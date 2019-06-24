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ПАСЕ отказалась обсуждать ответственность России в катастрофе Boeing МН17



Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в СЕ, а также отказались обсуждать расследование крушения рейса MH17. Об этом говорится в заявлении Ассамблеи в Twitter.





«Запрос о проведении срочных дебатов по теме: «Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы» был только что отклонен Ассамблеей», — говорится в сообщении.

В нем также сообщается, что «Ассамблея только что отклонила запрос о проведении срочных дебатов» по теме, связанной с расследованием гибели рейса MH17 в небе над Донбассом пять лет назад.
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Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, санкции, резолюция, ПАСЕ
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добавлена сегодня, 24 июня, 14:37

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