Правящая партия Грузии согласилась на реформу выборов в ответ на протесты 🔊 Воспроизвести глава «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили



В Грузии правящая партия объявила в понедельник, 24 июня, о намерении провести реформу избирательного законодательства в ответ на требование протестующих, которые продолжают акции в Тбилиси. Парламентские выборы 2020 года пройдут в Грузии по пропорциональной системе при нулевом избирательном пороге, сообщил глава «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. На этот понедельник в Тбилиси намечены три акции на пятый день массовых протестов, передает



О реформе избирательной системы было объявлено после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта». На специальном брифинге ее председатель Бидзина Иванишвили заявил: «Парламентские выборы в Грузии 2020 года пройдут по пропорциональной системе при нулевом избирательном пороге — я подчеркиваю — нулевом». «Несмотря на то, что мажоритарная избирательная система принята во многих странах мира, мы приняли решение отказаться от нее и перейти на пропорциональную систему», — отметил глава правящей партии. В Грузии правящая партия объявила в понедельник, 24 июня, о намерении провести реформу избирательного законодательства в ответ на требование протестующих, которые продолжают акции в Тбилиси. Парламентские выборы 2020 года пройдут в Грузии по пропорциональной системе при нулевом избирательном пороге, сообщил глава «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. На этот понедельник в Тбилиси намечены три акции на пятый день массовых протестов, передает RFI О реформе избирательной системы было объявлено после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта». На специальном брифинге ее председатель Бидзина Иванишвили заявил: «Парламентские выборы в Грузии 2020 года пройдут по пропорциональной системе при нулевом избирательном пороге — я подчеркиваю — нулевом». «Несмотря на то, что мажоритарная избирательная система принята во многих странах мира, мы приняли решение отказаться от нее и перейти на пропорциональную систему», — отметил глава правящей партии. «Сегодня мы все видим, что общество требует перемен, и наша готовность провести будущие выборы по пропорциональной системе дает возможность для широкомасштабных политических изменений», — сказал миллиардер и политик, которого цитирует новостной портал Agenda.ge. Иванишвили пояснил, что к решению об избирательной реформе правящую партию подтолкнуло «стремление (грузинской) молодежи к участию в управлении страной и ее желание взять на себя ответственность». Премьер-министр Мамука Бахтадзе отметил, что теперь у многих политических партий повысятся шансы пройти в парламент.



Нынешний парламент Грузии избран по смешанной системе: 77 из 150-ти мест в нем занимают депутаты, избранные по партийным спискам (при 5-процентном проходном барьере), еще 73 парламентария — депутаты-мажоритарии, избранные по одномандатным округам.



Переход на пропорциональную систему выборов — одно из требований участников акций протеста, которые с 20 июня проходят перед зданием парламента в центре Тбилиси.



Власти Грузии уже выполнили второе по счету требование протестующих: на второй день протестов, 21 июня, в отставку ушел спикер парламента Ираклий Кобахидзе. На него оппозиция и митингующие возложили вину за скандальный инцидент в здании парламента, где сессию Международной ассамблеи православия открыл российский депутат Сергей Гаврилов, занявший место грузинского спикера.



Протестующие требуют также отставки главы МВД Георгия Гахарии и освобождения всех задержанных в ходе силового разгона акции 20-21 июня.



В этот понедельник в Тбилиси проходят три протестные акции. За час до полудня начался митинг с требованием освобождения всех задержанных 20-21 июня. По данным МВД, полиция тогда задержала 305 человек. К различным срокам административного ареста приговорили 121 участника акций. В этот понедельник Апелляционный суд Грузии начал рассматривать жалобы арестованных на избранную к ним меру наказания.



На 14 часов дня в Тбилиси запланирован автопробег к зданию министерства внутренних дел с требованием отставки министра Гахарии. А на 19 часов намечен большой протестный митинг на проспекте Руставели с требованием отставки главы МВД и освобождения задержанных на акциях прошлой недели. ru.rfi.fr Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: православие, форум, парламент, Грузия, оппозиция, митингующие, штрум — статья прочитана 104 раза Комментарии