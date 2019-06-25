В Кремле рассказали, когда Россия может разрешить пассажирские перелёты в Грузию 🔊 Воспроизвести



В России могут пересмотреть решение о пассажирских перелётах в Грузию после того, как нормализуется ситуация в республике. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает



— Речь о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только будет зафиксировано, тогда это станет поводом для пересмотра данного решения, — пояснил Песков.



Он добавил, что это вынужденные ограничения, так как существует опасность для россиян. В России могут пересмотреть решение о пассажирских перелётах в Грузию после того, как нормализуется ситуация в республике. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ЛАЙФ — Речь о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только будет зафиксировано, тогда это станет поводом для пересмотра данного решения, — пояснил Песков.Он добавил, что это вынужденные ограничения, так как существует опасность для россиян.



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Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Об этом сообщает



"Два дня, как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов. — Прим. ред.)", — заявил эксперт.



Он отметил, что с начала года общие траты российских путешественников в Грузии составили 1,1 миллиарда долларов — 33% от расходов всего турпотока.



Алавердашвили добавил, что в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает регион Аджария. Кроме того, значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент — 22 тысячи квартир, которые туристы снимают вместо отелей.



"Девяносто процентов этих квартир снимали российские туристы. В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек", — пояснил собеседник агентства.



Как заметил Алавердашвили, в 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников.



По его мнению, грузинскому правительству в данной ситуации необходимо разработать правильную стратегию. В то же время для снижения потенциальных убытков необходимо сохранить российский рынок, считает глава ассоциации.



На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.



Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Как уже сообщал Лайф, президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию начиная с 8 июля.* * *Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия."Два дня, как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов. — Прим. ред.)", — заявил эксперт.Он отметил, что с начала года общие траты российских путешественников в Грузии составили 1,1 миллиарда долларов — 33% от расходов всего турпотока.Алавердашвили добавил, что в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает регион Аджария. Кроме того, значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент — 22 тысячи квартир, которые туристы снимают вместо отелей."Девяносто процентов этих квартир снимали российские туристы. В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек", — пояснил собеседник агентства.Как заметил Алавердашвили, в 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников.По его мнению, грузинскому правительству в данной ситуации необходимо разработать правильную стратегию. В то же время для снижения потенциальных убытков необходимо сохранить российский рынок, считает глава ассоциации.На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. life.ru ria.ru Категории: общество, политика Ключевые слова: Россия, Грузия, туристы, авиасообщение — статья прочитана 233 раза Комментарии