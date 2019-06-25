В Кремле рассказали, когда Россия может разрешить пассажирские перелёты в Грузию

В России могут пересмотреть решение о пассажирских перелётах в Грузию после того, как нормализуется ситуация в республике. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ЛАЙФ.
— Речь о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только будет зафиксировано, тогда это станет поводом для пересмотра данного решения, — пояснил Песков.
Он добавил, что это вынужденные ограничения, так как существует опасность для россиян.
Как уже сообщал Лайф, президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию начиная с 8 июля.
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Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.
"Два дня, как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов. — Прим. ред.)", — заявил эксперт.
Он отметил, что с начала года общие траты российских путешественников в Грузии составили 1,1 миллиарда долларов — 33% от расходов всего турпотока.
Алавердашвили добавил, что в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает регион Аджария. Кроме того, значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент — 22 тысячи квартир, которые туристы снимают вместо отелей.
"Девяносто процентов этих квартир снимали российские туристы. В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек", — пояснил собеседник агентства.
Как заметил Алавердашвили, в 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников.
По его мнению, грузинскому правительству в данной ситуации необходимо разработать правильную стратегию. В то же время для снижения потенциальных убытков необходимо сохранить российский рынок, считает глава ассоциации.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.
"Два дня, как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов. — Прим. ред.)", — заявил эксперт.
Он отметил, что с начала года общие траты российских путешественников в Грузии составили 1,1 миллиарда долларов — 33% от расходов всего турпотока.
Алавердашвили добавил, что в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает регион Аджария. Кроме того, значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент — 22 тысячи квартир, которые туристы снимают вместо отелей.
"Девяносто процентов этих квартир снимали российские туристы. В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек", — пояснил собеседник агентства.
Как заметил Алавердашвили, в 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников.
По его мнению, грузинскому правительству в данной ситуации необходимо разработать правильную стратегию. В то же время для снижения потенциальных убытков необходимо сохранить российский рынок, считает глава ассоциации.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.