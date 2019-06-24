Такие разные кандидаты, или О президентских выборах в Латвии и Литве 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







В конце мая сразу в двух республиках Балтии состоялись президентские выборы.



В Латвии Сейм избрал Эгила Левитса - депутата, министра, судью Европейского суда правосудия и бывшего посла в нескольких европейских странах. Левитс также известен как соавтор Декларации независимости страны.



На пост президента выдвигался также депутат Дидзис Шмитс, но его обошел Левитс просто потому, что оппозиция перессорилась и члены партии "Кому принадлежит страна" голосовали вразнобой.



Не смогли преодолеть разногласия и члены ведущей оппозиционной партии "Согласие". Впрочем, назначение Левитса не стало неожиданностью. Ещё в апреле коалиция договорилась за него голосовать. К тому же выборы в Латвии отличаются от выборов в Литве тем, что они проходят за закрытыми дверями Сейма, чтобы никто не мешал. И неважно, что согласно опросам, только 22 % граждан видят его своим Президентом. В Латвии Сейм избрал Эгила Левитса - депутата, министра, судью Европейского суда правосудия и бывшего посла в нескольких европейских странах. Левитс также известен как соавтор Декларации независимости страны.На пост президента выдвигался также депутат Дидзис Шмитс, но его обошел Левитс просто потому, что оппозиция перессорилась и члены партии "Кому принадлежит страна" голосовали вразнобой.Не смогли преодолеть разногласия и члены ведущей оппозиционной партии "Согласие". Впрочем, назначение Левитса не стало неожиданностью. Ещё в апреле коалиция договорилась за него голосовать. К тому же выборы в Латвии отличаются от выборов в Литве тем, что они проходят за закрытыми дверями Сейма, чтобы никто не мешал. И неважно, что согласно опросам, только 22 % граждан видят его своим Президентом.



Одна нация, один язык, одно государство - это, конечно, хорошо. Но вот только абсолютно нежизнеспособно в условиях глобализации и рыночной экономики. Может быть, поэтому в Латвии все меньше рождается детей?



Каким бы ни был Левитс профессиональным юристом, но, к сожалению, его избрание - это как раз демонстрация полного равнодушия к интересам латвийцев, потому как большинство жителей не выбрали бы его, если верить опросам.



Другими словами, латвийским политикам выгодно, что народ не может сам избрать Президента, ибо так они сами выбирают, кого хотят, наплевав на народное мнение. Хотя в Латвии, как и в соседней Литве, - парламентская республика, поэтому фигура президента номинальна. Но, тем не менее, как показывает история, если вспомнить Вайру Вике-Фрейберг, даже в парламентских республиках Президент может влиять на внешнюю политику страны...



Несмотря на схожесть националистических взглядов и отношение к русскоязычным жителям Латвии сделать из Левитса копию госпожи Вике-Фрейберг не выйдет. Эта дама отличалась сильной и решительной позицией. Левитс всё-таки более осторожен. Вообще интересно получается, когда президент-националист - потомок евреев, выживших в Холокосте с двойным гражданством, а пост премьер-министра занимает гражданин США. И эти люди борются за латышскую нацию...



Фото из архива "Обзора"







Совсем другая история у соседей. В Литве не просто жители голосуют за главу государства, в этот раз там, можно сказать, произошло что-то новенькое. На смену Дали Грибаускайте пришел независимый кандидат Гитанас Науседа. Причем он опередил представителя консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы" Ингриду Шимоните, считавшейся преемницей Д. Грибаускайте.



Впрочем, у госпожи Шимоните есть ещё шанс получить власть, если новоизбранный президент решит сделать её премьер-министром. Несмотря на то, что в Литве полномочия президента ограничены, т.к. это парламентская республика, тем не менее, именно эта политическая фигура определяет направление внешней политики страны.



Итак, что за человек господин Науседа, и с чем связан его успех на выборах?



По образованию Науседа - экономист, немалую часть карьеры работал в Банке Литвы. Его победа объясняется несколькими факторами. Во-первых, литовцы уже устали от своих политиков, что соответствует и общеевропейской тенденции. И консерваторы, и социал-демократы уже изрядно поднадоели избирателю, отсюда интерес к профессионалам, но не к политикам. Науседа как раз отвечает этому запросу.



Во-вторых, литовцы выступили за смену курса, который на протяжении многих лет проводился Грибаускайте и консерваторами, не соответствуя ожиданиям граждан. В этой связи понятен и проигрыш Шимоните, практически копии Грибаускайте.



В-третьих, Науседа получил голоса от кандидатов, которые не прошли во второй тур: Саулюс Сквернялис, Вальдемар Томашевский, Наглис Путейкис и др.



В-четвёртых, Науседа выбрал путь экономического прагматизма. К нему перешли голоса как раз тех кандидатов, которые выступают за сотрудничество с восточными соседями. Согласно опросам, 65 % литовцев поддерживают возобновление политического диалога между Москвой и Вильнюсом. Это очень весомая цифра. Поэтому команда Науседы вовремя это поняла и выбрала правильную риторику. Обращаю внимание: Науседа не обещал дружить с Москвой, но он выступает за более дипломатический (читай: экономический) подход.



Оно и понятно: у нового президента нет личных претензий к России, как было у Д. Грибаускайте. Поэтому есть шансы, что во внешней политике Литвы будет по крайней мере снят запрет на межправительственный диалог Москвы и Вильнюса.



Конечно, ожидать кардинальных изменений не стоит, несмотря на то, что победил независимый кандидат, Литва - слишком маленькое государство и слишком зависимое от ЕС и США. Но тем не менее, мы сможем наблюдать определенные подвижки именно с точки зрения экономического подхода со стороны Науседы. В этом вопросе он является профессионалом. И для маленьких государств, если не складывается полноценный политический диалог, нужно, действительно, пробовать экономический подход.



Гитанас Науседа



В отличие от избранного Левитса Науседа понимает,что лозунг "одна страна - один язык" не соответствует современным реалиям. Это не значит, что поляки и русские получат привилегии в области их языков в Литве, но какие-то шаги будут предприняты. В случае с Варшавой многие литовские политики объективно оценивают ситуацию и исходят из того, что с Польшей, а значит, и нацменьшинством, надо дружить, поскольку у Варшавы больший удельный вес в Евросоюзе, и она большего добьется, чем маленькая Литва.



Таким образом мы видим совершенно противоположные выборы в двух соседних балтийских государствах. Почему Латвия не доверяет голосование за Президента своим жителям очевидно: а вдруг будет, как в Литве? А это латвийским политикам не нужно.



Латвия - слишком неоднородная страна. Действующим политическим силам гораздо удобнее действовать так, как сложилось. А то ещё придется подстраиваться, искать компромиссы, а это влечет за собой политические дебаты, да и вообще полноценное политическое участие граждан. Лучше пусть будет,как есть. А чтобы народ сильно не возмущался, мол устали от одного и того же, предложили националиста. И что-то, вроде новенькое, и гайки закрутили.



Остаётся только смотреть, как рано или поздно Рига, также как и Вильнюс, сейчас вольётся в новый мировой тренд, когда побеждает не профессиональный политик, а новый человек. Все началось с Дональда Трампа. Затем Владимир Зеленский на (в) Украине. Теперь и Гитанас Науседа в Литве.



Ну, поживем, увидим. Главное, что, пожалуй, стоит отметить по поводу назначения нового президента республики, что, если раньше предпочтение отдавалось компромиссным кандидатам, то теперь Сейм назначил идейного националиста. Именно за Левитсом закрепилось понятие "государственная нация", и с ним же связывают фразу: "Латвия - для латышей". Сразу видно, юрист. Всё в лучших юридических традициях. И неважно, что подобная риторика отбрасывает Ригу в XIX век.Одна нация, один язык, одно государство - это, конечно, хорошо. Но вот только абсолютно нежизнеспособно в условиях глобализации и рыночной экономики. Может быть, поэтому в Латвии все меньше рождается детей?Каким бы ни был Левитс профессиональным юристом, но, к сожалению, его избрание - это как раз демонстрация полного равнодушия к интересам латвийцев, потому как большинство жителей не выбрали бы его, если верить опросам.Другими словами, латвийским политикам выгодно, что народ не может сам избрать Президента, ибо так они сами выбирают, кого хотят, наплевав на народное мнение. Хотя в Латвии, как и в соседней Литве, - парламентская республика, поэтому фигура президента номинальна. Но, тем не менее, как показывает история, если вспомнить Вайру Вике-Фрейберг, даже в парламентских республиках Президент может влиять на внешнюю политику страны...Несмотря на схожесть националистических взглядов и отношение к русскоязычным жителям Латвии сделать из Левитса копию госпожи Вике-Фрейберг не выйдет. Эта дама отличалась сильной и решительной позицией. Левитс всё-таки более осторожен. Вообще интересно получается, когда президент-националист - потомок евреев, выживших в Холокосте с двойным гражданством, а пост премьер-министра занимает гражданин США. И эти люди борются за латышскую нацию...Совсем другая история у соседей. В Литве не просто жители голосуют за главу государства, в этот раз там, можно сказать, произошло что-то новенькое. На смену Дали Грибаускайте пришел независимый кандидат Гитанас Науседа. Причем он опередил представителя консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы" Ингриду Шимоните, считавшейся преемницей Д. Грибаускайте.Впрочем, у госпожи Шимоните есть ещё шанс получить власть, если новоизбранный президент решит сделать её премьер-министром. Несмотря на то, что в Литве полномочия президента ограничены, т.к. это парламентская республика, тем не менее, именно эта политическая фигура определяет направление внешней политики страны.Итак, что за человек господин Науседа, и с чем связан его успех на выборах?По образованию Науседа - экономист, немалую часть карьеры работал в Банке Литвы. Его победа объясняется несколькими факторами. Во-первых, литовцы уже устали от своих политиков, что соответствует и общеевропейской тенденции. И консерваторы, и социал-демократы уже изрядно поднадоели избирателю, отсюда интерес к профессионалам, но не к политикам. Науседа как раз отвечает этому запросу.Во-вторых, литовцы выступили за смену курса, который на протяжении многих лет проводился Грибаускайте и консерваторами, не соответствуя ожиданиям граждан. В этой связи понятен и проигрыш Шимоните, практически копии Грибаускайте.В-третьих, Науседа получил голоса от кандидатов, которые не прошли во второй тур: Саулюс Сквернялис, Вальдемар Томашевский, Наглис Путейкис и др.В-четвёртых, Науседа выбрал путь экономического прагматизма. К нему перешли голоса как раз тех кандидатов, которые выступают за сотрудничество с восточными соседями. Согласно опросам, 65 % литовцев поддерживают возобновление политического диалога между Москвой и Вильнюсом. Это очень весомая цифра. Поэтому команда Науседы вовремя это поняла и выбрала правильную риторику. Обращаю внимание: Науседа не обещал дружить с Москвой, но он выступает за более дипломатический (читай: экономический) подход.Оно и понятно: у нового президента нет личных претензий к России, как было у Д. Грибаускайте. Поэтому есть шансы, что во внешней политике Литвы будет по крайней мере снят запрет на межправительственный диалог Москвы и Вильнюса.Конечно, ожидать кардинальных изменений не стоит, несмотря на то, что победил независимый кандидат, Литва - слишком маленькое государство и слишком зависимое от ЕС и США. Но тем не менее, мы сможем наблюдать определенные подвижки именно с точки зрения экономического подхода со стороны Науседы. В этом вопросе он является профессионалом. И для маленьких государств, если не складывается полноценный политический диалог, нужно, действительно, пробовать экономический подход.К слову, Науседа пользуется поддержкой ведущей партии Литвы - "Союза крестьян и зелёных", поэтому литовская политическая элита не ожидает изменений внешнеполитического курса страны. Что ещё можно ожидать от вновь избранного президента - так это некоторых послаблений в области нацменьшинств - поляков и русских. Об этом говорит намерение Науседы совершить первый визит в Варшаву.В отличие от избранного Левитса Науседа понимает,что лозунг "одна страна - один язык" не соответствует современным реалиям. Это не значит, что поляки и русские получат привилегии в области их языков в Литве, но какие-то шаги будут предприняты. В случае с Варшавой многие литовские политики объективно оценивают ситуацию и исходят из того, что с Польшей, а значит, и нацменьшинством, надо дружить, поскольку у Варшавы больший удельный вес в Евросоюзе, и она большего добьется, чем маленькая Литва.Таким образом мы видим совершенно противоположные выборы в двух соседних балтийских государствах. Почему Латвия не доверяет голосование за Президента своим жителям очевидно: а вдруг будет, как в Литве? А это латвийским политикам не нужно.Латвия - слишком неоднородная страна. Действующим политическим силам гораздо удобнее действовать так, как сложилось. А то ещё придется подстраиваться, искать компромиссы, а это влечет за собой политические дебаты, да и вообще полноценное политическое участие граждан. Лучше пусть будет,как есть. А чтобы народ сильно не возмущался, мол устали от одного и того же, предложили националиста. И что-то, вроде новенькое, и гайки закрутили.Остаётся только смотреть, как рано или поздно Рига, также как и Вильнюс, сейчас вольётся в новый мировой тренд, когда побеждает не профессиональный политик, а новый человек. Все началось с Дональда Трампа. Затем Владимир Зеленский на (в) Украине. Теперь и Гитанас Науседа в Литве.Ну, поживем, увидим. Валерия ШАЦКАЯ, политолог , специально для «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, президент, выборы — статья прочитана 176 раз Комментарии