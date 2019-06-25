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Елизавета II сбежала из дворца
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Британский таблоид The Sun передает, что она была «в ужасе», сообщает ЛЕНТА.
В частности, крыс заметили на кухне. Во дворец, заложенный в 1703 году, вызвали специалистов по борьбе с вредителями, сообщил источник издания. Персоналу монаршей резиденции провели инструктаж и объяснили, как предотвратить распространение крыс: необходимо закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.
Издание подчеркивает, что грызуны — большая проблема Лондона. Особенно это касается старых построек.
Летом 2018 года жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс, которые, как утверждают очевидцы, достигают размеров кошек. Горожанам рекомендовали держать двери и окна закрытыми, а школьников не выпускать из помещений во время перемен.
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lenta.ru
Категории: общество, чп и криминал, дом и быт
Ключевые слова: королева, дворец, крысы, Елизавета Вторая
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