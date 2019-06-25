Загрузка... Елизавета II сбежала из дворца 🔊 Воспроизвести Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости



Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Британский таблоид The Sun передает, что она была «в ужасе», сообщает



В частности, крыс заметили на кухне. Во дворец, заложенный в 1703 году, вызвали специалистов по борьбе с вредителями, сообщил источник издания. Персоналу монаршей резиденции провели инструктаж и объяснили, как предотвратить распространение крыс: необходимо закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.



Издание подчеркивает, что грызуны — большая проблема Лондона. Особенно это касается старых построек.



Летом 2018 года жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс, которые, как утверждают очевидцы, достигают размеров кошек. Горожанам рекомендовали держать двери и окна закрытыми, а школьников не выпускать из помещений во время перемен. Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Британский таблоид The Sun передает, что она была «в ужасе», сообщает ЛЕНТА В частности, крыс заметили на кухне. Во дворец, заложенный в 1703 году, вызвали специалистов по борьбе с вредителями, сообщил источник издания. Персоналу монаршей резиденции провели инструктаж и объяснили, как предотвратить распространение крыс: необходимо закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.Издание подчеркивает, что грызуны — большая проблема Лондона. Особенно это касается старых построек.Летом 2018 года жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс, которые, как утверждают очевидцы, достигают размеров кошек. Горожанам рекомендовали держать двери и окна закрытыми, а школьников не выпускать из помещений во время перемен. Загрузка... lenta.ru Категории: общество, чп и криминал, дом и быт Ключевые слова: королева, дворец, крысы, Елизавета Вторая — статья прочитана 261 раз Комментарии