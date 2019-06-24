В ЦВО России началась внезапная проверка боеготовности 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Кирилл Брага Военнослужащий во время ротно-тактических учений. Архивное фото



В Центральном военном округе (ЦВО) стартовали внеплановые военные учения.



Об этом на совещании с руководящим составом Вооруженных cил сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Инициировал внезапную проверку Владимир Путин, передает



В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме того, к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.



Мероприятия направлены на оценку способностей армии обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, уточнил Шойгу.



"Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", — добавил министр обороны.



Учения пройдут с 24 по 28 июня, их будет более 50, для этого задействуют 35 полигонов. В Центральном военном округе (ЦВО) стартовали внеплановые военные учения.Об этом на совещании с руководящим составом Вооруженных cил сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Инициировал внезапную проверку Владимир Путин, передает РИА Новости В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме того, к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.Мероприятия направлены на оценку способностей армии обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, уточнил Шойгу."Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", — добавил министр обороны.Учения пройдут с 24 по 28 июня, их будет более 50, для этого задействуют 35 полигонов. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, Путин, учения, минобороны География: Россия — статья прочитана 90 раз Комментарии