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В ЦВО России началась внезапная проверка боеготовности
В Центральном военном округе (ЦВО) стартовали внеплановые военные учения.
Об этом на совещании с руководящим составом Вооруженных cил сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Инициировал внезапную проверку Владимир Путин, передает РИА Новости.
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме того, к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Мероприятия направлены на оценку способностей армии обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, уточнил Шойгу.
"Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", — добавил министр обороны.
Учения пройдут с 24 по 28 июня, их будет более 50, для этого задействуют 35 полигонов.
РИА Новости
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, Путин, учения, минобороны
География: Россия
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