Партии Саакашвили отказали в регистрации на выборах в Верховную раду 🔊 Воспроизвести Источник изображения: tass.ru



ЦИК Украины отказал в регистрации кандидатам в депутаты Верховной рады от партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает



В комиссии выявили нарушения устава партии в созыве и проведении внеочередного съезда политической силы, а также в утверждении списка кандидатов. «Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля 2019 года. Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии “Движение новых сил Михаила Саакашвили” вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено», — пояснили в ЦИК. ЦИК Украины отказал в регистрации кандидатам в депутаты Верховной рады от партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает RuBaltic.Ru В комиссии выявили нарушения устава партии в созыве и проведении внеочередного съезда политической силы, а также в утверждении списка кандидатов. «Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля 2019 года. Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии “Движение новых сил Михаила Саакашвили” вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено», — пояснили в ЦИК. Сам Саакашвили на своей странице в Facebook связал недопуск своей партии до выборов с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Саакашвили напомнил, что сначала «Рух новых сил» «долго не пропускал банк (Нацбанк Украины — прим. RuBaltic.Ru), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК». Затем в видеообращении на своей странице в соцсети политик пообещал «разруливать эту ситуацию».



«Всё равно мы прорвемся, пойдем с нашим списком на выборы, и всё равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения. Всё получится у нас», — заявил Саакашвили.



Президент Украины Владимир Зеленский в мае назначил досрочные выборы в Верховную раду на 21 июля. Очередные выборы должны были пройти в октябре. rubaltic.ru Категории: политика Ключевые слова: парламент, выборы, Саакашвили, Рада География: Украина — статья прочитана 111 раз Комментарии