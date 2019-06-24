Новый VIP-терминал с конференц-центром будет открыт в Вильнюсском аэропорту в 2020 году 🔊 Воспроизвести







В начале июня определился застройщик нового терминала для особо важных персон (VIP) с конференц-центром в Вильнюсском аэропорту – Государственное предприятие Литовские аэропорты подписало договор подряда с компанией «Eikos statyba», которая предоставила самое лучшее предложение.



В северной части территории аэропорта в течение ближайших 9 месяцев будет построено современное двухэтажное здание с подземной частью, с энергетической эффективностью класса А+, которое спроектировали архитекторы компании «Vilniaus architektūros studijа».



Проект нового VIP терминала с конференц-центром включает не только реконструкцию здания, но и переоборудование площадок для стоянки автомобилей, подъездных дорог и инженерных сетей, ограждений периметра, а также строительство новых. Стоимость проекта составляет 3,6 миллиона евро, говорится в пресс-релизе vipcommunications.lt. В северной части территории аэропорта в течение ближайших 9 месяцев будет построено современное двухэтажное здание с подземной частью, с энергетической эффективностью класса А+, которое спроектировали архитекторы компании «Vilniaus architektūros studijа».Проект нового VIP терминала с конференц-центром включает не только реконструкцию здания, но и переоборудование площадок для стоянки автомобилей, подъездных дорог и инженерных сетей, ограждений периметра, а также строительство новых. Стоимость проекта составляет 3,6 миллиона евро, говорится в пресс-релизе







На первом этаже здания намечено оборудовать предназначенный для VIP-гостей контроль авиационной безопасности, помещения для процедур контроля государственной границы, несколько залов ожидания, будет оборудована кухня, туалеты, зона регистрации, помещения для багажа. На втором этаже здания будет расположен конференц-центр. В подвале здания проектируются технические и вспомогательные помещения.



«Мы верим, что нашей компании данный проект позволит применить все имеющиеся знания не только благодаря довольно короткому сроку выполнения строительных работ, высокому классу энергетической эффективностью здания, но и благодаря реализации уникальных решений интерьера и дизайна внутри здания. Предприятие радо тому, что может способствовать созданию этого интересного объекта, требующего особой кропотливости. Привлекая профессиональных членов своей команды, инновационные технологии – мы будем стремиться к достижению наилучшего результата», - утверждает руководитель компании «Eikos statyba» Алмантас Чябанаускас.











Свои предложения на выполнение подрядных работ по строительству VIP-терминала с конференц-центром представили всего 4 строительных компании. Первые подготовительные строительные работы должны начаться уже в этом месяце.



Оборудование нового VIP-терминала является частью программы по реконструкции Вильнюсского аэропорта, которая включает в себя реконструкцию северного перрона, строительство нового терминала вылета, изменение схемы движения перед аэропортом и оборудование новых коммерческих пространств. Все вышеупомянутые проекты реконструкции будут проводиться в действующем аэропорту, работы будут выполняться так, чтобы пассажиры испытывали как можно меньше возможных неудобств.



Вильнюсский аэропорт относится к сети Литовских аэропортов, которые владеют тремя аэропортами в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2018 года они обслужили 6,3 миллиона пассажиров и 61 тысячу рейсов. Согласно данным Международного совета аэропортов (ACI Europe), Литовские аэропорты внесли в Валовый внутренний продукт Литвы 2,5%.



«Говоря об общих целях аэропорта, для нас очень важно иметь такую инфраструктуру, которая не только достойно будет представлять нашу страну увеличивающемуся потоку пассажиров, будет соответствовать возросшей потребности VIP-услуг и бизнес-мероприятий, но и будет эффективной, будет экономически выгодной для нашей организации. Мы понимаем, что в последнее время в старом терминале согласовывать официальные визиты представителей различных государств и желания частных клиентов, которые хотят приобрести VIP-услуги, становится довольно сложно. Нельзя забывать и то, что этот терминал будет очень важен и в 2027 году, когда Литва будет председательствовать в совете Европейского Союза. В настоящее время основной целью является как можно быстрее приступить к реальным работам, а новое здание откроем уже в третьем квартале следующего года», - говорит руководитель Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.На первом этаже здания намечено оборудовать предназначенный для VIP-гостей контроль авиационной безопасности, помещения для процедур контроля государственной границы, несколько залов ожидания, будет оборудована кухня, туалеты, зона регистрации, помещения для багажа. На втором этаже здания будет расположен конференц-центр. В подвале здания проектируются технические и вспомогательные помещения.«Мы верим, что нашей компании данный проект позволит применить все имеющиеся знания не только благодаря довольно короткому сроку выполнения строительных работ, высокому классу энергетической эффективностью здания, но и благодаря реализации уникальных решений интерьера и дизайна внутри здания. Предприятие радо тому, что может способствовать созданию этого интересного объекта, требующего особой кропотливости. Привлекая профессиональных членов своей команды, инновационные технологии – мы будем стремиться к достижению наилучшего результата», - утверждает руководитель компании «Eikos statyba» Алмантас Чябанаускас.Свои предложения на выполнение подрядных работ по строительству VIP-терминала с конференц-центром представили всего 4 строительных компании. Первые подготовительные строительные работы должны начаться уже в этом месяце.Оборудование нового VIP-терминала является частью программы по реконструкции Вильнюсского аэропорта, которая включает в себя реконструкцию северного перрона, строительство нового терминала вылета, изменение схемы движения перед аэропортом и оборудование новых коммерческих пространств. Все вышеупомянутые проекты реконструкции будут проводиться в действующем аэропорту, работы будут выполняться так, чтобы пассажиры испытывали как можно меньше возможных неудобств.Вильнюсский аэропорт относится к сети Литовских аэропортов, которые владеют тремя аэропортами в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2018 года они обслужили 6,3 миллиона пассажиров и 61 тысячу рейсов. Согласно данным Международного совета аэропортов (ACI Europe), Литовские аэропорты внесли в Валовый внутренний продукт Литвы 2,5%. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюсский аэропорт, VIP-терминал, конференц-центр География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 159 раз Комментарии