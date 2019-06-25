Россия увеличила стоимость полета на Союзе для астронавтов НАСА 🔊 Воспроизвести © NASA / Nick Hague



Россия увеличила стоимость полета на российских кораблях "Союз" к Международной космической станции для астронавтов NASA, говорится в отчете счетной палаты США, сообщает



Согласно документу, в 2015 году NASA заплатило по контракту с "Роскосмосом" около 82 миллионов долларов за одно место на "Союзе". Теперь же, по словам представителей программы коммерческих пилотируемых полетов, цена увеличилась на пять процентов, в соответствии с инфляцией. При этом конкретная сумма не называется.



Согласно информации, опубликованной на сайте NASA в марте, бюджет Космического агентства на 2020-й финансовый год предполагает возможность заключения контракта с "Роскосмосом" на приобретение двух мест на "Союзах" для доставки американских астронавтов на МКС осенью этого года и весной 2020-го. Россия увеличила стоимость полета на российских кораблях "Союз" к Международной космической станции для астронавтов NASA, говорится в отчете счетной палаты США, сообщает РИА Новости Согласно документу, в 2015 году NASA заплатило по контракту с "Роскосмосом" около 82 миллионов долларов за одно место на "Союзе". Теперь же, по словам представителей программы коммерческих пилотируемых полетов, цена увеличилась на пять процентов, в соответствии с инфляцией. При этом конкретная сумма не называется.Согласно информации, опубликованной на сайте NASA в марте, бюджет Космического агентства на 2020-й финансовый год предполагает возможность заключения контракта с "Роскосмосом" на приобретение двух мест на "Союзах" для доставки американских астронавтов на МКС осенью этого года и весной 2020-го. В NASA это объяснили тем, что во время испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing могут возникнуть проблемы, которые приведут к отсутствию на МКС астронавта NASA, поддерживающего работоспособность американского сегмента станции.



В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: космос, стоимость, полеты, МКС, NASA — статья прочитана 196 раз Комментарии