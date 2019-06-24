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Токаев поручил выяснить причины ЧП в воинской части на юге страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента на складе воинской части на юге страны. сообщает RT.
«Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь», — написал Токаев в Twitter.
Он отметил, что необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.
Ранее сообщалось, что на юге Казахстана проводится эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части, где произошёл пожар.
Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
«Эвакуация проводится из близлежащих домов к этой воинской части», — сказал он.
Как указывает агентство, возгорание произошло на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области. Пожар привёл к взрыву части боеприпасов.
russian.rt.com
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Казахстан, боеприпасы, пожар, Токаев
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