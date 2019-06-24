МИД Японии опроверг сообщения о визите Зеленского в Осаку, где пройдет саммит G20 🔊 Воспроизвести Президент Украины Владимир Зеленский



Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит "двадцатки". Об этом сообщили в понедельник



"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию", - отметили в ведомстве.



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Пятому каналу" выступил с утверждением, что Зеленский посетит Осаку. "Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - сказал он, указав также на возможность встречи президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным в будущем.



Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит "двадцатки". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства."Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию", - отметили в ведомстве.Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Пятому каналу" выступил с утверждением, что Зеленский посетит Осаку. "Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - сказал он, указав также на возможность встречи президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным в будущем.Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Украина, саммит, Япония, G20, Зеленский — статья прочитана 166 раз Комментарии