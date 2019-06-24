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МИД Японии опроверг сообщения о визите Зеленского в Осаку, где пройдет саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит "двадцатки". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию", - отметили в ведомстве.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Пятому каналу" выступил с утверждением, что Зеленский посетит Осаку. "Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - сказал он, указав также на возможность встречи президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным в будущем.
Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.
ТАСС
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