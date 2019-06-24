«Проявляют самостоятельность»: почему в Германии всё чаще призывают наладить отношения с Россией 🔊 Воспроизвести



В бундестаге заявили о целесообразности налаживания диалога с Россией, а также важности поиска общих интересов. Такого мнения придерживается глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених. Он согласился с высказыванием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости нового подхода в отношениях с Москвой. Как отмечают аналитики, подобные заявления могут свидетельствовать о том, что в немецких политических кругах растёт недовольство антироссийским курсом ЕС, который следует в фарватере США. Эксперты подчёркивают, что призывы к переговорам с Москвой в Берлине звучат всё чаще.



Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених в интервью немецкой газете Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов и целесообразность налаживания переговоров с Москвой, сообщает Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених в интервью немецкой газете Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов и целесообразность налаживания переговоров с Москвой, сообщает RT



По его словам, «больше реализма в ожиданиях от РФ может привести к повторному сближению».



Говоря о необходимости налаживания контактов с Москвой, Мютцених поддержал сделанное немногим ранее заявление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости найти другой подход во взаимоотношениях с РФ. Руководитель СДПГ в бундестаге также добавил, что в словах Штайнмайера, «как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнёрство и мирное сосуществование».



В последнее время подобные высказывания немецких политиков звучат всё чаще. Так, за сближение Германии с РФ выступили недавно лидер партии «Левые» в бундестаге Грегор Гизи, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр и экс-министр юстиции ФРГ Ханс-Йохен Фогель.



По словам Гизи, немецкий канцлер Ангела Меркель предпринимает недостаточно усилий, чтобы улучшить взаимоотношения с Москвой. Об этом лидер левых заявил на прошлой неделе. По его мнению, вместо того чтобы сконцентрироваться на интересах Берлина и Европы в отношении России, федеральное правительство республики поддерживает антироссийскую политику Вашингтона. Немецкий политик отметил, что мировую безопасность нельзя будет обеспечить без участия Москвы или в условиях противостояния с ней.



Несколькими днями ранее с подобным призывом выступила и председатель ХДС. По её словам, Германии необходимо выстраивать хорошие отношения с Москвой.



Аннегрет Крамп-Карренбауэр



«Россия для нас — слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать её», — сказала Крамп-Карренбауэр.



Также она напомнила, что контакты между странами не прекращались даже в период холодной войны.



Кроме того, в начале июня бывший глава Министерства юстиции Германии заявил, что правительству ФРГ следует наладить «более существенный диалог» с российской стороной.



«Ведь не Россия расширяется на запад, а именно НАТО — на восток», — подчеркнул Ханс-Йохен Фогель.



Намёк Вашингтону



Проявление активности со стороны немецких политиков, настроенных на нормализацию контактов с Москвой, говорит о том, что часть политического истеблишмента Германии осознаёт такую объективную необходимость, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.



«Это происходит именно в ФРГ, так как из всех стран Евросоюза республика больше всех устала от санкционной политики Брюсселя против России, поскольку является ориентированной на экспорт экономикой, которой нужны ресурсы и рынки сбыта», — пояснил Оленченко в беседе с RT.



По мнению эксперта, не исключено, что говоря о необходимости привлечь российскую сторону к построению европейского миропорядка, Мютцених имеет в виду взаимодействие с Москвой в рамках российской концепции «единой и неделимой безопасности».



«Возможно, немецкие политики так намекают Вашингтону, что США пора прекратить настраивать НАТО против России и попытаться выстроить диалог между сторонами», — предположил Оленченко.



То, что ведущие политические силы Германии видят необходимость в дальнейшем наращивании политических и дипломатических контактов с Москвой, можно связать также и с грядущими изменениями в составе руководящих лиц ЕС, отметил в разговоре с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.



«Скоро в Европе начнётся новый политический цикл после выборов в ЕП, и партиям, еврочиновникам надо будет формировать свою позицию в отношении контактов с Россией, а также вырабатывать соответствующие подходы, так как Москва играет ключевую роль в международной повестке», — поясняет Воронов.



При этом эксперт не исключил, что некоторые политики могут использовать «российскую тематику» в личных целях, например для пиара или борьбы со своими оппонентами.



Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених globallookpress.com © M. Popow/imago stock&people



«Не учитывают интересы европейских коллег»



Как отмечают эксперты, увеличившееся число призывов немецких политиков сблизиться с Москвой, а также осознание ими необходимости привлечь Россию к построению европейского миропорядка свидетельствуют о том, что в Германии всерьёз задумываются о ненадёжности Вашингтона как союзника.



20 июня во время саммита сообщества была утверждена стратегическая повестка ЕС до 2024 года. В документе содержится заявление Брюсселя о необходимости полного соблюдения Североатлантическим альянсом принципов «инклюзивности и взаимности», которые изложены в договорах с Европейским советом. При этом подчёркивается, что Евросоюз намерен сотрудничать с НАТО в оборонной сфере при условии, что будет соблюдаться принцип автономии в принятии решений.



Напряжённость в отношениях Брюсселя и Вашингтона порождает активность стран ЕС по выстраиванию европейской обороны, политической автономии объединения, а также по нормализации контактов с Москвой, считает Константин Воронов.



«Трансатлантические отношения находятся в напряжённом состоянии. Президент США поставил под сомнение развитие европейской интеграции. Кроме того, между Вашингтоном и Евросоюзом идёт скрытая торговая война. Одновременно ЕС выступает против силового решения иранского вопроса. В сложившейся ситуации на мировой арене немецкие политики начинают всё чаще задумываться о необходимости сотрудничества с Москвой, которая играет ведущую роль в обеспечении общемировой безопасности», — заявил Воронов.



По его словам, в Европе стали более явственно ощущать, что США «не учитывают интересы европейских коллег».



«Президент США ведёт себя непредсказуемо, к примеру в ситуации с приказом о нанесении ударов по Ирану, а затем его отмене, и не принимает во внимание интересы европейских союзников. Немецкие политики наверняка задумываются о том, к чему привела бы такая мера главы Белого дома и как бы тяжело Европа переживала её последствия», — пояснил Воронов.



Актуальность контактов с Москвой



Однако, несмотря на многочисленные призывы немецких политиков налаживать отношения с Россией, официальный Берлин продолжает своё участие в антироссийской санкционной политике.



Накануне главы стран и правительств Европейского союза приняли решение продлить экономические санкции против России на полгода. В Брюсселе такую меру объяснили отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений.



Напомним, срок действия рестрикций истекал в конце следующего месяца. Европейские санкции затронули финансовую, энергетическую и оборонную сферы, а также сектор товаров двойного назначения.



Ранее ЕС также продлил на год «крымский» пакет ограничительных мер, включающий запрет на «импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в ЕС», а также инвестиции в регион.



Продление санкций против России со стороны ЕС связано со стремлением Брюсселя угодить главному стратегическому партнёру — США, считает Константин Воронов.



«Европа хочет сбалансировать между необходимостью полностью соответствовать взглядам Вашингтона и потребностью налаживать политические и экономические контакты с Россией», — отмечает эксперт.



По словам Воронова, из-за желания следовать курсом Белого дома Берлину всё же «приходится наступать себе на горло» и нести экономические потери от приостановки сотрудничества с РФ, тогда как этот рынок чрезвычайно важен для ФРГ.



«Абсурдность такого курса становится всё более очевидной. Потому немецкие политики намного чаще выступают против него в последнее время. Однако вряд ли Германия и Евросоюз будут глобально пересматривать эту стратегию, так как слепо следуют за коллективным Западом», — предположил аналитик.



Владимир Оленченко также считает, что причиной участившихся призывов к сотрудничеству с Россией может быть нарастающее недовольство в политических кругах ФРГ негативными последствиями антироссийского курса Брюсселя, следующего в фарватере США.



«К политикам в Германии наконец пришло осознание того, что Вашингтон не заинтересован в процветании германской экономики и всячески её ограничивает. В таких условиях вопрос налаживания контактов с Москвой становится особенно актуален», — отмечает эксперт.



По его словам, тенденция на отделение от антироссийского курса Вашингтона просматривается в заявлениях многих представителей различных партий в Германии — речь не идёт лишь об одной политической силе.



«Если раньше немецкие политики чаще оглядывались на Вашингтон, то сейчас они проявляют большую самостоятельность — в ФРГ начинают возвращаться к адекватному политическому мышлению», — считает Оленченко. «Если нам нужен европейский миропорядок, то нам просто необходимо привлечь к этому Россию», — заявил политик.По его словам, «больше реализма в ожиданиях от РФ может привести к повторному сближению».Говоря о необходимости налаживания контактов с Москвой, Мютцених поддержал сделанное немногим ранее заявление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости найти другой подход во взаимоотношениях с РФ. Руководитель СДПГ в бундестаге также добавил, что в словах Штайнмайера, «как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнёрство и мирное сосуществование».В последнее время подобные высказывания немецких политиков звучат всё чаще. Так, за сближение Германии с РФ выступили недавно лидер партии «Левые» в бундестаге Грегор Гизи, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр и экс-министр юстиции ФРГ Ханс-Йохен Фогель.По словам Гизи, немецкий канцлер Ангела Меркель предпринимает недостаточно усилий, чтобы улучшить взаимоотношения с Москвой. Об этом лидер левых заявил на прошлой неделе. По его мнению, вместо того чтобы сконцентрироваться на интересах Берлина и Европы в отношении России, федеральное правительство республики поддерживает антироссийскую политику Вашингтона. Немецкий политик отметил, что мировую безопасность нельзя будет обеспечить без участия Москвы или в условиях противостояния с ней.Несколькими днями ранее с подобным призывом выступила и председатель ХДС. По её словам, Германии необходимо выстраивать хорошие отношения с Москвой.«Россия для нас — слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать её», — сказала Крамп-Карренбауэр.Также она напомнила, что контакты между странами не прекращались даже в период холодной войны.Кроме того, в начале июня бывший глава Министерства юстиции Германии заявил, что правительству ФРГ следует наладить «более существенный диалог» с российской стороной.«Ведь не Россия расширяется на запад, а именно НАТО — на восток», — подчеркнул Ханс-Йохен Фогель.Проявление активности со стороны немецких политиков, настроенных на нормализацию контактов с Москвой, говорит о том, что часть политического истеблишмента Германии осознаёт такую объективную необходимость, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.«Это происходит именно в ФРГ, так как из всех стран Евросоюза республика больше всех устала от санкционной политики Брюсселя против России, поскольку является ориентированной на экспорт экономикой, которой нужны ресурсы и рынки сбыта», — пояснил Оленченко в беседе с RT.По мнению эксперта, не исключено, что говоря о необходимости привлечь российскую сторону к построению европейского миропорядка, Мютцених имеет в виду взаимодействие с Москвой в рамках российской концепции «единой и неделимой безопасности».«Возможно, немецкие политики так намекают Вашингтону, что США пора прекратить настраивать НАТО против России и попытаться выстроить диалог между сторонами», — предположил Оленченко.То, что ведущие политические силы Германии видят необходимость в дальнейшем наращивании политических и дипломатических контактов с Москвой, можно связать также и с грядущими изменениями в составе руководящих лиц ЕС, отметил в разговоре с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.«Скоро в Европе начнётся новый политический цикл после выборов в ЕП, и партиям, еврочиновникам надо будет формировать свою позицию в отношении контактов с Россией, а также вырабатывать соответствующие подходы, так как Москва играет ключевую роль в международной повестке», — поясняет Воронов.При этом эксперт не исключил, что некоторые политики могут использовать «российскую тематику» в личных целях, например для пиара или борьбы со своими оппонентами.Как отмечают эксперты, увеличившееся число призывов немецких политиков сблизиться с Москвой, а также осознание ими необходимости привлечь Россию к построению европейского миропорядка свидетельствуют о том, что в Германии всерьёз задумываются о ненадёжности Вашингтона как союзника.20 июня во время саммита сообщества была утверждена стратегическая повестка ЕС до 2024 года. В документе содержится заявление Брюсселя о необходимости полного соблюдения Североатлантическим альянсом принципов «инклюзивности и взаимности», которые изложены в договорах с Европейским советом. При этом подчёркивается, что Евросоюз намерен сотрудничать с НАТО в оборонной сфере при условии, что будет соблюдаться принцип автономии в принятии решений.Напряжённость в отношениях Брюсселя и Вашингтона порождает активность стран ЕС по выстраиванию европейской обороны, политической автономии объединения, а также по нормализации контактов с Москвой, считает Константин Воронов.«Трансатлантические отношения находятся в напряжённом состоянии. Президент США поставил под сомнение развитие европейской интеграции. Кроме того, между Вашингтоном и Евросоюзом идёт скрытая торговая война. Одновременно ЕС выступает против силового решения иранского вопроса. В сложившейся ситуации на мировой арене немецкие политики начинают всё чаще задумываться о необходимости сотрудничества с Москвой, которая играет ведущую роль в обеспечении общемировой безопасности», — заявил Воронов.По его словам, в Европе стали более явственно ощущать, что США «не учитывают интересы европейских коллег».«Президент США ведёт себя непредсказуемо, к примеру в ситуации с приказом о нанесении ударов по Ирану, а затем его отмене, и не принимает во внимание интересы европейских союзников. Немецкие политики наверняка задумываются о том, к чему привела бы такая мера главы Белого дома и как бы тяжело Европа переживала её последствия», — пояснил Воронов.Однако, несмотря на многочисленные призывы немецких политиков налаживать отношения с Россией, официальный Берлин продолжает своё участие в антироссийской санкционной политике.Накануне главы стран и правительств Европейского союза приняли решение продлить экономические санкции против России на полгода. В Брюсселе такую меру объяснили отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений.Напомним, срок действия рестрикций истекал в конце следующего месяца. Европейские санкции затронули финансовую, энергетическую и оборонную сферы, а также сектор товаров двойного назначения.Ранее ЕС также продлил на год «крымский» пакет ограничительных мер, включающий запрет на «импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в ЕС», а также инвестиции в регион.Продление санкций против России со стороны ЕС связано со стремлением Брюсселя угодить главному стратегическому партнёру — США, считает Константин Воронов.«Европа хочет сбалансировать между необходимостью полностью соответствовать взглядам Вашингтона и потребностью налаживать политические и экономические контакты с Россией», — отмечает эксперт.По словам Воронова, из-за желания следовать курсом Белого дома Берлину всё же «приходится наступать себе на горло» и нести экономические потери от приостановки сотрудничества с РФ, тогда как этот рынок чрезвычайно важен для ФРГ.«Абсурдность такого курса становится всё более очевидной. Потому немецкие политики намного чаще выступают против него в последнее время. Однако вряд ли Германия и Евросоюз будут глобально пересматривать эту стратегию, так как слепо следуют за коллективным Западом», — предположил аналитик.Владимир Оленченко также считает, что причиной участившихся призывов к сотрудничеству с Россией может быть нарастающее недовольство в политических кругах ФРГ негативными последствиями антироссийского курса Брюсселя, следующего в фарватере США.«К политикам в Германии наконец пришло осознание того, что Вашингтон не заинтересован в процветании германской экономики и всячески её ограничивает. В таких условиях вопрос налаживания контактов с Москвой становится особенно актуален», — отмечает эксперт.По его словам, тенденция на отделение от антироссийского курса Вашингтона просматривается в заявлениях многих представителей различных партий в Германии — речь не идёт лишь об одной политической силе.«Если раньше немецкие политики чаще оглядывались на Вашингтон, то сейчас они проявляют большую самостоятельность — в ФРГ начинают возвращаться к адекватному политическому мышлению», — считает Оленченко. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, аналитика, отношения — статья прочитана 163 раза Комментарии