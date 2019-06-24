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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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СМИ: в Иране казнили американского шпиона
Джалал Хаджизавар был повешен в тюрьме строгого режима города Кередж, где провел последние девять лет.
В Иране казнили мужчину, осужденного за шпионаж в пользу США. Джалал Хаджизавар работал по контракту Министерства обороны Ирана и по версии следствия передавал Центральному разведывательному управлению и правительству США некие сведения составляющие государственную тайну.
Следствие вели военные прокуроры, которые инициировали проведение обысков в квартире подозреваемого. В ходе осмотра у него обнаружили и изъяли многочисленные документы и оборудование для ведения скрытой слежки, сообщает ЗВЕЗДА со ссылкой на иранскую телерадиовещательную корпорацию IRIB.
Шпиона осудили еще в 2010 году, тогда же мужчину лишили гражданских прав. Все это время Хаджизавар провел в тюрьме города Кередж на севере страны под усиленным контролем. Там же его казнили путем повешения.
За соучастие в шпионаже, перед судом также предстала и его супруга, которую приговорили к 15 годам лишения свободы.
tvzvezda.ru
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
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