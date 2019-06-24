Премьеры Латвии и Эстонии обсудят вопросы акцизной политики 🔊 Воспроизвести



Премьер-министры Эстонии и Латвии планируют встретиться и обсудить вопросы согласования акцизной политики, передает



По данным портала, стороны встретились в коридорах Европейского Совета и решили по-соседски обсудить возникшую проблему с разницей в ценах.



По словам латвийского премьера, между странами Балтии существует договоренность о том, что решения по поводу акциза страны согласуют с соседями. Юри Ратас утверждает, что такой договоренности нет.



Стороны планируют найти наилучшее решение проблемы.



Напомним, 18 июня президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила Закон о понижении акцизов на алкоголь. Поправки вступят в силу с 1 июля.



Ранее парламент Эстонии снизил акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25%. По расчетам министерства финансов, после 1 июля объемы приграничной торговли алкоголем должны снизиться на 80%.



20 июня в ответ на решение эстонской стороны латвийский парламент в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение его ставки на крепкий алкоголь на 15%. Премьер-министры Эстонии и Латвии планируют встретиться и обсудить вопросы согласования акцизной политики, передает НГ-Балтия со ссылкой на Rus.err.ee.По данным портала, стороны встретились в коридорах Европейского Совета и решили по-соседски обсудить возникшую проблему с разницей в ценах.По словам латвийского премьера, между странами Балтии существует договоренность о том, что решения по поводу акциза страны согласуют с соседями. Юри Ратас утверждает, что такой договоренности нет.Стороны планируют найти наилучшее решение проблемы.Напомним, 18 июня президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила Закон о понижении акцизов на алкоголь. Поправки вступят в силу с 1 июля.Ранее парламент Эстонии снизил акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25%. По расчетам министерства финансов, после 1 июля объемы приграничной торговли алкоголем должны снизиться на 80%.20 июня в ответ на решение эстонской стороны латвийский парламент в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение его ставки на крепкий алкоголь на 15%. novayagazeta.ee Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: акцизы, алкоголь, торговля — статья прочитана 171 раз Комментарии