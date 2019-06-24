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Премьеры Латвии и Эстонии обсудят вопросы акцизной политики
Премьер-министры Эстонии и Латвии планируют встретиться и обсудить вопросы согласования акцизной политики, передает НГ-Балтия со ссылкой на Rus.err.ee.
По данным портала, стороны встретились в коридорах Европейского Совета и решили по-соседски обсудить возникшую проблему с разницей в ценах.
По словам латвийского премьера, между странами Балтии существует договоренность о том, что решения по поводу акциза страны согласуют с соседями. Юри Ратас утверждает, что такой договоренности нет.
Стороны планируют найти наилучшее решение проблемы.
Напомним, 18 июня президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила Закон о понижении акцизов на алкоголь. Поправки вступят в силу с 1 июля.
Ранее парламент Эстонии снизил акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25%. По расчетам министерства финансов, после 1 июля объемы приграничной торговли алкоголем должны снизиться на 80%.
20 июня в ответ на решение эстонской стороны латвийский парламент в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение его ставки на крепкий алкоголь на 15%.
novayagazeta.ee
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
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