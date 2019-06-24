Грузинские кинотеатры объявили бойкот показам на русском языке 🔊 Воспроизвести



Будет ли в будущем возобновлён показ кинолент со звуковой дорожкой на русском, неизвестно.



В Грузии семь кинотеатров Cavea Cinema приостановили показ фильмов с русским переводом. Об этом сообщает



Согласно заявлению представителей компании, с 20 июня был отменён показ русскоязычных сеансов в связи с волнениями, которые происходят по всей стране в последние дни. Таким образом Cavea Cinema выразила свою солидарность с участниками акций.



При этом в Cavea Cinema не уточнили, на какой срок был остановлен показ русскоязычных кинофильмов и будет ли он возобновлён в будущем. Будет ли в будущем возобновлён показ кинолент со звуковой дорожкой на русском, неизвестно.В Грузии семь кинотеатров Cavea Cinema приостановили показ фильмов с русским переводом. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на "Грузия Online".Согласно заявлению представителей компании, с 20 июня был отменён показ русскоязычных сеансов в связи с волнениями, которые происходят по всей стране в последние дни. Таким образом Cavea Cinema выразила свою солидарность с участниками акций.При этом в Cavea Cinema не уточнили, на какой срок был остановлен показ русскоязычных кинофильмов и будет ли он возобновлён в будущем. Cavea Cinema является крупнейшей сетью кинотеатров в Грузии. Развлекательные заведения предлагали самый большой выбор фильмов, которые транслировались на трёх языках — грузинском, английском и русском. Компания владеет тремя кинотеатрами в Тбилиси: Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.



Напомним, в Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные визитом делегации РФ в страну. Участников митингов возмутило, что российскому делегату предложили место спикера парламента Грузии. Радикалы начали штурмовать здание парламента и угрожать делегатам расправой, а потом протесты с антироссийскими лозунгами вылились на улицы. Полиции пришлось применить силу.



Из-за антироссийских волнений президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. Сейчас около пяти-семи тысяч организованных российских туристов находятся в этой стране.



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Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может ввести в отношении Грузии новые ограничительные меры. Сенатор обратил внимание на новости из Тбилиси, где кинотеатры заявили о прекращении показов фильмов на русском языке. По мнению Клинцевича, речь идет "о бойкоте русскоговорящих зрителей".



"Продолжение антироссийской истерии", отметил парламентарий, может вынудить Москву принять дополнительные меры, выходящие "за пределы туристического эмбарго". life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: православие, Россия, форум, парламент, Грузия, оппозиция, туристы, митингующие — статья прочитана 208 раз Комментарии