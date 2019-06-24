В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера 🔊 Воспроизвести



В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга, сообщает



Ранее полиция обвинила Бабиша в незаконном получении субсидии ЕС для фирмы в размере двух миллионов евро. После этого Еврокомиссия заподозрила премьера Чехии в конфликте интересов.



Люди съехались со всех концов страны



Митинг проходит в парке "Летна" на высоком холме над рекой Влтавой по соседству с историческим центром Праги. Для участия в нем приехали жители многих отдаленных городов.



По свидетельству транспортных агентств, все билеты на поезда и автобусы до Праги были выкуплены еще в начале недели. Кроме того, многие участники митинга добрались в Прагу на специальных автобусах, посланных для них организаторами. В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга, сообщает РИА Новости Ранее полиция обвинила Бабиша в незаконном получении субсидии ЕС для фирмы в размере двух миллионов евро. После этого Еврокомиссия заподозрила премьера Чехии в конфликте интересов.Митинг проходит в парке "Летна" на высоком холме над рекой Влтавой по соседству с историческим центром Праги. Для участия в нем приехали жители многих отдаленных городов.По свидетельству транспортных агентств, все билеты на поезда и автобусы до Праги были выкуплены еще в начале недели. Кроме того, многие участники митинга добрались в Прагу на специальных автобусах, посланных для них организаторами.



Символическое место проведения



Выбор места для митинга не был случайным. Именно здесь, на территории парка "Летна", проходили главные митинги во время антикоммунистической "бархатной революции" в ноябре 1989 года, самый крупный из них собрал около миллиона человек.



Организаторы нынешней акции считают символическим, что именно в парке "Летна" проходит митинг против "криминального", по их словам, премьера, к тому же обвиненного судом в Словакии в сотрудничестве с коммунистической госбезопасностью.



Оппозиционные партии не участвуют в проходящих митингах, но их лидеры неизменно заявляют о солидарности с теми, кто выходит на площади. В частности, лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала назвал премьерство Бабиша "позором для республики".



Именно по инициативе его партии оппозиция добилась назначения на следующую среду внеочередного заседания парламента для вынесения вотума недоверия кабинету Бабиша.



Плакаты с премьером в арестантской робе



Воскресный митинг начался с исполнения чешского гимна. На трибуне сменяют друг друга выступающие, как известные общественные деятели и мастера культуры, так и молодые ораторы, имена которых пока знакомы лишь их окружению. Выступающие сходятся в одном: Бабиша необходимо вынудить уйти в отставку, место премьера должен занимать достойный человек.



Заявления ораторов сопровождаются мощным гулом поддержки тысяч собравшихся. В руках у многих людей плакаты, на которых написаны требования об отставке премьера, на некоторых Бабиш изображен в арестантской робе и за решеткой.



Словакия как пример для подражания



Многие ораторы напоминают о многотысячных митингах, потрясших в 2018 году соседнюю Словакию после убийства журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями теневых дельцов и их связей с властями.



В результате тех митингов вынуждены были уйти в отставку премьер Роберт Фицо, главы МВД и культуры, ряд прокуроров, судей, работников полиции. А новым президентом Словакии в марте этого года была избрана прежде мало кому известная юрист и общественный деятель Зузана Чапутова, не связанная никакими узами с традиционной политической элитой страны.



© РИА Новости / Алексей Витвицкий Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото



Бабиш сохраняет спокойствие



Сам премьер Бабиш, комментируя серию митингов против него, заявил, что ни в коем случае не намерен уходить в отставку, а обвинения привычно объяснил происками политических противников. Митингующих он назвал "проигравшими на выборах" и призвал их дождаться следующих парламентских выборов, чтобы попробовать привести к власти своих "выдвиженцев".



"У оппозиции есть только программа "АнтиБабиш", вокруг которой она делает различные медиализированные акции. К сожалению, этим она лишь парализует работу парламента, у которого до летних каникул есть еще много дел", - заявил премьер, комментируя намерение оппозиции выразить недоверие его кабинету.



Критика протестных акций



Протестные митинги против Бабиша подверг критике также экс-президент Чехии Вацлав Клаус, выступивший по TV Prima. По его словам, массовые демонстрации не стали феноменом, но необходимо и находить различия между ними.



По словам экс-президента, три десятилетия назад люди рвались на митинги, чтобы выразить протест против власти компартии, требовали демократию и свободу. Как считает Клаус, сейчас организаторы манипулируют митингующими, свозят автобусами "проплаченных людей".



Он назвал митингующих недовольными проигрышем на парламентских выборах. По его мнению, митингующие могут "раскачать лодку" и испортить общественный климат.



"Перемены на выборах, а не на митингах"



Подобного мнения придерживается и нынешний президент Чехии Милош Земан. Он отметил, что не собирается встречаться с организаторами митингов и не считает, что их деятельность может принести какой-либо результат.



"Перемены в политике должны осуществляться на выборах, а не на митингах", - подчеркнул Земан после предыдущего митинга противников Бабиша в Праге. Организатором митинга выступила общественная организация "Миллион моментов за демократию", которая начала серию протестов против Бабиша в конце апреля. Последний подобный митинг на Вацлавской площади в центре чешской столицы, по информации организаторов, собрал две недели назад около 120 тысяч человек.Выбор места для митинга не был случайным. Именно здесь, на территории парка "Летна", проходили главные митинги во время антикоммунистической "бархатной революции" в ноябре 1989 года, самый крупный из них собрал около миллиона человек.Организаторы нынешней акции считают символическим, что именно в парке "Летна" проходит митинг против "криминального", по их словам, премьера, к тому же обвиненного судом в Словакии в сотрудничестве с коммунистической госбезопасностью.Оппозиционные партии не участвуют в проходящих митингах, но их лидеры неизменно заявляют о солидарности с теми, кто выходит на площади. В частности, лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала назвал премьерство Бабиша "позором для республики".Именно по инициативе его партии оппозиция добилась назначения на следующую среду внеочередного заседания парламента для вынесения вотума недоверия кабинету Бабиша.Воскресный митинг начался с исполнения чешского гимна. На трибуне сменяют друг друга выступающие, как известные общественные деятели и мастера культуры, так и молодые ораторы, имена которых пока знакомы лишь их окружению. Выступающие сходятся в одном: Бабиша необходимо вынудить уйти в отставку, место премьера должен занимать достойный человек.Заявления ораторов сопровождаются мощным гулом поддержки тысяч собравшихся. В руках у многих людей плакаты, на которых написаны требования об отставке премьера, на некоторых Бабиш изображен в арестантской робе и за решеткой.Многие ораторы напоминают о многотысячных митингах, потрясших в 2018 году соседнюю Словакию после убийства журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями теневых дельцов и их связей с властями.В результате тех митингов вынуждены были уйти в отставку премьер Роберт Фицо, главы МВД и культуры, ряд прокуроров, судей, работников полиции. А новым президентом Словакии в марте этого года была избрана прежде мало кому известная юрист и общественный деятель Зузана Чапутова, не связанная никакими узами с традиционной политической элитой страны.Сам премьер Бабиш, комментируя серию митингов против него, заявил, что ни в коем случае не намерен уходить в отставку, а обвинения привычно объяснил происками политических противников. Митингующих он назвал "проигравшими на выборах" и призвал их дождаться следующих парламентских выборов, чтобы попробовать привести к власти своих "выдвиженцев"."У оппозиции есть только программа "АнтиБабиш", вокруг которой она делает различные медиализированные акции. К сожалению, этим она лишь парализует работу парламента, у которого до летних каникул есть еще много дел", - заявил премьер, комментируя намерение оппозиции выразить недоверие его кабинету.Протестные митинги против Бабиша подверг критике также экс-президент Чехии Вацлав Клаус, выступивший по TV Prima. По его словам, массовые демонстрации не стали феноменом, но необходимо и находить различия между ними.По словам экс-президента, три десятилетия назад люди рвались на митинги, чтобы выразить протест против власти компартии, требовали демократию и свободу. Как считает Клаус, сейчас организаторы манипулируют митингующими, свозят автобусами "проплаченных людей".Он назвал митингующих недовольными проигрышем на парламентских выборах. По его мнению, митингующие могут "раскачать лодку" и испортить общественный климат.Подобного мнения придерживается и нынешний президент Чехии Милош Земан. Он отметил, что не собирается встречаться с организаторами митингов и не считает, что их деятельность может принести какой-либо результат."Перемены в политике должны осуществляться на выборах, а не на митингах", - подчеркнул Земан после предыдущего митинга противников Бабиша в Праге. РИА Новости Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: отставка, премьер, волнения, Чехия, митинги — статья прочитана 212 раз Комментарии