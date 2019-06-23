В Литве запугивают появлением бесплатных электронных виз в Калининград 🔊 Воспроизвести







Литовские СМИ в эти дни активно пишут о введении бесплатных электронных виз в Калининградскую область с 1 июля 2019 года, однако информационные сообщения снабжаются негативными комментариями литовских экспертов и дипломатов.



Так, литовский портал 15min.lt пишет, что «жителей Литвы вряд ли заинтересует это направление из-за бедной туристической инфраструктуры Калининградской области». В свою очередь газета Tauragės žinios сомневается, что такой порядок будет введён и в своей публикации предполагает «провокации со стороны России». Издание цитирует ответ МИД Литвы, в котором утверждается, что Россия не уведомила Литву о новом порядке.



По словам литовского посла по особым поручениям Эйтвидаса Баярунаса, «Россия в этом случае действует в своих традициях». «Может случиться так, что литовские пограничники не пропустят направляющихся в Калининградскую область граждан, поскольку не будут иметь официальной информации о бесплатных визах. Тогда российские СМИ поймают это, как новость, что литовцы сами своих не пускают, и дальше будут проводить эскалацию русофобского нарратива», — заявил Баярунас.



Он также предположил, что после такого открытия границ увеличатся внутренние угрозы, связанные с «действиями (российских) спецслужб на приграничной территории». Такого же мнения придерживается аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.



В целом издание также уверено, что литовцев бесплатные электронные визы не заинтересуют, а новой возможностью воспользуются контрабандисты, которым Калининградская область якобы интересна только из-за дешёвого топлива, табака, алкоголя и лекарств, сообщает



Читайте в ближайшем номере газеты "Обзор", который выйдет 27 июня, беседу с министром по культуре и туризму Калининградской области Андреем Ермаком с подробностями об бесплатной электронной визе, её Россия планирует ввести для жителей Литвы с 1-го июля!



На снимках: в Калининграде. Фото Александра Шахова, "Обзор"







Так, литовский портал 15min.lt пишет, что «жителей Литвы вряд ли заинтересует это направление из-за бедной туристической инфраструктуры Калининградской области». В свою очередь газета Tauragės žinios сомневается, что такой порядок будет введён и в своей публикации предполагает «провокации со стороны России». Издание цитирует ответ МИД Литвы, в котором утверждается, что Россия не уведомила Литву о новом порядке.Он также предположил, что после такого открытия границ увеличатся внутренние угрозы, связанные с «действиями (российских) спецслужб на приграничной территории». Такого же мнения придерживается аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.В целом издание также уверено, что литовцев бесплатные электронные визы не заинтересуют, а новой возможностью воспользуются контрабандисты, которым Калининградская область якобы интересна только из-за дешёвого топлива, табака, алкоголя и лекарств, сообщает ИА REGNUM На снимках: в Калининграде. Фото Александра Шахова, "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Калининград, электронная виза География: Россия, Калининград — статья прочитана 176 раз Комментарии