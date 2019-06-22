Трамп предложил сделать Иран снова великим 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Витвицкий



Президент США Дональд Трамп заявил о намерении стать "лучшим другом" Ирана.



Американский лидер подчеркнул, что не допустит появления у Исламской Республики ядерного оружия. Он добавил, что если Тегеран примет условия американского лидера, то страна сможет стать богатой, сообщает



"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер, слова которого приводит SCMP.



При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана. По его словам, действующие ограничительные меры сильно ударили по Тегерану. Он также допустил, что ядерное оружие может появиться у Ирана через пять-шесть лет. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении стать "лучшим другом" Ирана.Американский лидер подчеркнул, что не допустит появления у Исламской Республики ядерного оружия. Он добавил, что если Тегеран примет условия американского лидера, то страна сможет стать богатой, сообщает РИА Новости "Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер, слова которого приводит SCMP.При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана. По его словам, действующие ограничительные меры сильно ударили по Тегерану. Он также допустил, что ядерное оружие может появиться у Ирана через пять-шесть лет. Сбитый беспилотник



В четверг иранские военные сбили американский беспилотник. В Тегеране отметили, что это произошло у входа в Персидский залив, после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Также отмечалось, что иранские военные отправляли дрону предупредительные сигналы, а также не стали сбивать американский самолет с 38 пассажирами на борту, который летел вслед за беспилотником.



В свою очередь, в Пентагоне заявили, что беспилотник сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.



В ответ на это глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ложью сообщение США о месте происшествия и заявил, что Тегеран будет доказывать свою правоту. В частности, сегодня он опубликовал карту, на которой отображен маршрут полета сбитого американского летательного аппарата.



Трамп на фоне событий с беспилотником сообщил, что был готов отдать приказ о военном ударе по трем иранским целям, однако отменил операцию за десять минут до начала. Он также заявил, что американские власти ценят "очень мудрое решение" Ирана не сбивать самолет с 38 пассажирами на борту.



При этом и Трамп, и иранский верховный лидер Али Хаменеи подчеркивали, что стороны не хотят войны.



Торпедный обстрел нефтяных танкеров



Неделей ранее в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов были атакованы два нефтяных танкера. Иранские службы спасли с обоих танкеров 44 моряков, среди которых было одиннадцать граждан России.



США поспешили возложить вину на Иран. По словам госсекретаря США Майка Помпео, обвинения основаны на данных разведки. В свою очередь, глава МИД Ирана назвал обвинения одним из способов давления на страну.



В Кремле заявили, что пока никто не располагает информацией о причинах инцидента в Оманском заливе и кто за этим стоит. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, не стоит торопиться обвинять в случившемся Иран.



Обострение отношений между США и Ираном прокомментировал во время прямой линии российский лидер Владимир Путин. По его словам, возможный вооруженный конфликт между странами может привести к катастрофе для всего региона.



Обострение отношений



В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленная цель Вашингтона — "изменить поведение" республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ Иран признал Центральное командование США террористической организацией, а США "государством — спонсором терроризма". РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: война, угроза, Иран, авианосцы, Трамп — статья прочитана 115 раз Комментарии