Роберт Стуруа: Грузии больше нет 🔊 Воспроизвести Роберт Стуруа. Фото: m. kino-teatr.ru



«Нет больше Грузии». Такое эмоциональное заявление сделал всемирно известный грузинский режиссёр Роберт Стуруа, который возглавляет московский театр Et Cetera, сообщает



Таким образом знаменитый мэтр, много лет возглавлявший театр имени Шота Руставели в Тбилиси, обозначил свое отношение к событиям в грузинской столице.



«Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.



Его слова стали ответом на вспыхнувшие в Грузии протесты, которые начались из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Участники акции также предприняли попытку штурма здания. «Нет больше Грузии». Такое эмоциональное заявление сделал всемирно известный грузинский режиссёр Роберт Стуруа, который возглавляет московский театр Et Cetera, сообщает EADaily Таким образом знаменитый мэтр, много лет возглавлявший театр имени Шота Руставели в Тбилиси, обозначил свое отношение к событиям в грузинской столице.«Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.Его слова стали ответом на вспыхнувшие в Грузии протесты, которые начались из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Участники акции также предприняли попытку штурма здания. Радикалы несколько раз пытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.



Вторая волна акций протеста началась в Тбилиси вечером 21 июня. Митингующие требуют отставки главы МВД и освобождения всех задержанных в ходе ночной акции.



Ранее EADaily сообщало, что Роберт Стуруа в числе других видных представителей грузинской интеллигенции подписался под письмом к аккредитованным в стране дипломатам и международным организациям с критикой за недостаточное внимание к проблемам Грузии. eadaily.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: православие, форум, парламент, Грузия, оппозиция, штурм, митингующие — статья прочитана 104 раза Комментарии