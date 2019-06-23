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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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ООН приняла конвенцию против домогательств на работе
Международная организация труда при ООН в пятницу приняла новую конвенцию и соответствующую рекомендацию о борьбе с насилием и домогательствами на рабочих местах, говорится на сайте организации, сообщает НГ-Балтия.
В конвенции признается, что насилие и домогательства в сфере труда «могут представлять собой нарушение прав человека или злоупотреблением, являются угрозой равным возможностям, неприемлемы и несовместимы с достойным трудом».
В документах также впервые дается официальное определение насилию и домогательствам в профессиональной сфере — поведение, действие или угроза, которые могут привести к физическому, психологическому, сексуальному или экономическому ущербу.
Документ вступит в силу через год после ратификации и станет обязательным для исполнения всеми подписавшими его странами.
Новая редакция документов была инициирована участниками движения #MeToo, которые осуждают сексуальные домогательства и выступают в поддержку их жертв.
Под хештегом #MeToo люди публикуют истории о домогательствах, которым они подверглись в жизни, и раньше боялись об этом рассказать.
novayagazeta.ee
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: ООН, резолюция, домогательства
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