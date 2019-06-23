Маттео Сальвини — политический хамелеон или троянский конь Москвы в ЕС? 🔊 Воспроизвести Маттео Сальвини. Фото: censor.net



Самый популярный политик современной Италии продвигает идеи снятия санкций с РФ, присоединения ее к Евросоюзу и не откажется от кредитов в российских банках.



Нет, пожалуй, фигуры в политбомонде ЕС более противоречивой и своеобразной, чем вице-премьер Италии и ее министр внутренних дел Маттео Сальвини. Лидер «Лиги» сегодня — главный ньюсмейкер апеннинского «сапога». Да и среди инфлюенсеров «Содружества 28-ми» (Британия пока еще в Евросоюзе) вряд ли найдется кто-то, за кем СМИ следили бы с бо́льшим вниманием и придыханием: каждая реплика от дона Маттео — гарантия лавины кликов на новость. Прочтение которой влечет еще и энное количество комментариев пользователей, одобряющих поведение политика или, наоборот, осуждающих его действия. Самый популярный политик современной Италии продвигает идеи снятия санкций с РФ, присоединения ее к Евросоюзу и не откажется от кредитов в российских банках.Нет, пожалуй, фигуры в политбомонде ЕС более противоречивой и своеобразной, чем вице-премьер Италии и ее министр внутренних дел Маттео Сальвини. Лидер «Лиги» сегодня — главный ньюсмейкер апеннинского «сапога». Да и среди инфлюенсеров «Содружества 28-ми» (Британия пока еще в Евросоюзе) вряд ли найдется кто-то, за кем СМИ следили бы с бо́льшим вниманием и придыханием: каждая реплика от дона Маттео — гарантия лавины кликов на новость. Прочтение которой влечет еще и энное количество комментариев пользователей, одобряющих поведение политика или, наоборот, осуждающих его действия.



Сальвини ездит в Крым (начал еще до того, как Россию обложили санкциями за вхождение полуострова в ее состав). Не пускает арабо-африканских мигрантов, прикидывающихся потерпевшими кораблекрушение в Средиземном море. Протестует против евросоюзной политики широко открытых дверей для ближневосточных пришельцев, которых Брюссель видит спасителем Европы от демографической катастрофы. Не устает повторять, что Россию пора бы освободить от санкций. Рассчитывает найти кредиты не в МВФ, а в Москве и Пекине. То есть дает работу всем, кто работает со словом — как в СМИ, так и на трибунах. Но для России он «всех милее, всех румяней и белее».



Навсегда или надолго?



С Путиным на футболке



В России Сальвини бывал не однажды и начал практиковать свои визиты еще тогда, когда не представлял никакой опасности для Европарламента и не просматривался на родине в качестве персоны, которая может вдруг оказаться на первых ролях в правительстве. В 2014 году, едва Крым «перешел из одной команды в другую», дон Маттео — уже лидер «Лиги», но еще далеко не вице-премьер — посетил полуостров, а затем сделал небольшой крюк, заскочив в Москву. Где сфотографировался на Красной площади в футболке с изображением Владимира Путина.



Снимки итальянский политик немедленно разместил в соцсетях, спровоцировав волну комментариев (как обычно, противоречивых до взаимопротивоположности). Естественно, дон Маттео не забыл правильно подать самого себя (кто называет это хвастовством, ничего не понимает ни в политтехнологиях, ни в современных методиках пиара):



«Я горд тем, что стал первым представителем ЕС, побывавшим в Крыму уже на следующий день после того, как он стал российским. Уверен, что открою возможности для итальянского бизнеса здесь».



Возникший хайп позволил ему, фигурально выражаясь, растолкать локтями обремененных должностями известных политиков страны и уверенно занять трон главного ньюсмейкера Италии. С тех пор Сальвини принимают в Крыму как дорогого и желанного гостя.



Он высказывался в поддержку президента США Дональда Трампа в момент, когда того упорно не хотели принимать таким, какой он есть, ни в Новом, ни в Старом Свете. Он поддерживает «пророссийски настроенную» Марин Ле Пен и ее «Национальное объединение» (бывший французский «Национальный фронт»). Он побывал в 2014-м в КНДР и отметился словами: «Мне доставила удовольствие поездка. В Северной Корее ощущается общество — дети там играют на улицах, а не по домам в PlayStation».



В состав итальянского правительства он был включен в июне 2018-го. Как лидер одной из партий, выигравших выборы. Формально главой кабинета был назначен независимый депутат Джузеппе Конте, который фактически положение «самой влиятельной фигуры в итальянском правительстве» утратил едва ли не в первые дни работы кабинета. Существует мнение, что, в принципе, никто и не сомневался, что один из лидеров двух партий — Маттео Сальвини («Лига») или Луиджи Ди Майо (Движение «5 звезд») — будет пытаться подавить другого. Конте вменялось в обязанности служить буфером между ними и третейским судьей, уравновешивающим чаши весов.



С первой задачей Конте пока справляется, правда, для этого ему недавно пришлось прибегнуть к угрозе распустить правительство, если двое соперников-товарищей не прекратят выяснять, кто из них главнее. Вторую задачу — уже ясно, что провалил. Недавняя победа «Лиги» на выборах в Европарламент однозначно поставила Сальвини выше Ди Майо. Пошли даже разговоры, что Маттео выгодна отставка кабинета и досрочные выборы, в результате которых он может рассчитывать на однопартийное правительство, которое и возглавит, но нынешний министр внутренних дел решил, что ни к чему творить в стране кризис, когда по ситуации он и так фактически — первое лицо государства.



Начало всех начал



Маттео Сальвини вступил в «Лигу Севера» (так звалась нынешняя «Лига» до 2018 года. — Авт.) через год после основания партии — в 1990-м, когда «северяне» активно требовали отделения северных провинций от остальной Италии и образования самостоятельного государства Падания с центром в Милане.



17-летний Сальвини был крутым леваком, носил футболку с портретом Че Гевары и задвигал броские тексты в партийной газете про независимость Севера от «ленивого Юга». В 20 лет он уже был избран членом городского совета Милана, а еще через шесть лет впервые показал себя «парнем из народа и за народ», отказавшись пожать руку тогдашнему президенту Италии Карло Адзельо Чампи.



«Говорят, что вы олицетворяете народ, — сказал тогда он. — Странно, я не чувствую, что вы меня олицетворяете».



Сальвини всегда и во всем подчеркивал, что он — северянин. Даже на собственной свадьбе, состоявшейся в 2001 году. Женился он — любовь зла, как говорится, — на девушке с юга, Фабриции Йелуцци из Апулии. В момент традиционного разрезания торта «от молодых» жених вместе с гостями со своей стороны (четверо против 200 со стороны невесты) пел песни «Лиги», в которых южане выглядят, мягко говоря, не лучшим образом. Поднялся жуткий свист, невеста была в шоке. Свадьба запомнилась всем. Даже тем, кто о ней только читал.



Брак продержался до 2010 года.



В 2004 году Маттео впервые был избран депутатом Европарламента, где с перерывами отработал до 2018-го. В декабре 2013 года на внутрипартийных выборах Сальвини сумел опередить основателя «Лиги Севера» Умберто Босси и с тех пор возглавляет партию. Тогда же начался процесс изменения взглядов Маттео — если раньше он боролся против неправильного поведения итальянского правительства, ущемляющего народ, то с 2014 года противником Сальвини становится Евросоюз в целом. После того как ЕС объявил первую серию санкций, наложенных на Россию «за аннексию Крыма и развязывание войны в Донбассе», Маттео Сальвини выступил с поддержкой призыва «Лиги Севера» к депутатам вступать в «Ассоциацию друзей Путина».



В декабре 2014-го совершил второй за короткое время визит в Крым и Москву. Западные СМИ моментально высказали предположение, переходящее в уверенность, что лидер «Лиги» ездил в российскую столицу «в расчете найти там сочувствие и получить финансирование для своей партии». Сальвини ответил, что его целью были встречи с российскими парламентариями, выступающими за развитие отношений с Италией.



«А что касается денег для партии, — я их не искал, но в принципе отказываться от займа в каком-нибудь российском банке не стал бы», — прокомментировал политик.



Высказывание не прошло незамеченным: известный русофоб-миллиардер Джордж Сорос тут же объявил:



«Мне не известно, финансирует ли „Лигу“ Путин, но итальянское общество имеет право знать ответ на этот вопрос», — цитирует финансиста британское информагентство ВВС.



Сальвини не оставил вопрос без ответа: «Я никогда не получал ни лиры, ни евро, ни рубля из России», — сказал он, добавив, что считает Путина одним из лучших государственных деятелей в мире.



«Обычный итальянец, парень из нашего города»



«Он — политический хамелеон», — считает автор книги о Маттео Сальвини «Анатомия популиста. Реальная история» Маттео Пуччарелли. Звучит укором, хотя лавирование в политике, поиск компромиссов, сдержек и противовесов — дело, в общем-то, совершенно обычное. Что и заставляет всегда журналистов писать о той или иной фигуре, претендующей на дружбу с Россией, с некоторой сдержанностью и осторожностью.



«У Сальвини просматриваются два противоречащих друг другу качества, без которых не обойтись ни одному успешному политику-популисту: ясность посыла и готовность адаптировать его или отказаться от него, когда это будет нужно, — отмечает Пуччарелли. — Не знаю, хорошо это или плохо, но Сальвини так и тянет считать „парнем, живущим по соседству“. Он типичный сын типичных итальянских родителей. Открытый и простой. С ним можно поговорить на любую тему. Он живет в пригороде Милана в маленькой квартире. Любит футбол, красивых женщин, еду и фотографировать закаты. Он — самый обычный итальянец».



«Не отдадим Москву Пекину, лучше примем ее в ЕС»



Вскоре после того, как Сальвини занял пост лидера партии, он заявил о желании создать общеевропейскую ассоциацию националистических партий, задача которой — добиться изменения направления политики Европейского союза и в отношении мигрантов, и в отношении РФ.



«Это ставит его в прямую оппозицию к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который является де-факто лидером либерального движения на континенте. Возможно, схватка Сальвини — Макрон определит будущее ЕС», — считает ВВС.



Утверждать, что Сальвини будет до конца дней своих предан Кремлю и Путину, вряд ли кто возьмется, хотя пример постоянства такой позиции среди итальянских политиков имеется — речь о человеке, пять раз становившимся премьер-министром Италии, — Сильвио Берлускони, постоянно поддерживающем отношения с «другом Владимиром» вплоть до совместной дегустации крымских вин в сентябре 2015-го, после чего киевские власти даже объявили о возбуждении на Украине уголовного дела против директора производственно-аграрного объединения «Массандра» Янины Павленко. Руководитель ПАО «самовольно открыла бутылку 240-летнего вина из коллекции, занесенной в 1998-м в Книгу рекордов Гиннесса, для Владимира Путина и Сильвио Берлускони». Директрисе, как и собственно «Массандре», числящейся в Управлении делами президента РФ, украинское уголовное дело ничем не угрожает.



Возвращаясь к Сальвини, можно вспомнить, что Берлускони для него — политический наставник и старший товарищ, их взгляды на миграционную политику ЕС и на отношения с Россией практически полностью совпадают. Не исключено, что и Маттео однажды с «другом Владимиром» тоже что-то продегустирует из крымских винных погребов.



«К власти в Италии пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной кампании. Санкции против России бесполезны и вредны. Точка. Мы готовы перейти от слов к делу, но мы в Европе почти одни такие: одни против всего мира», — заявил Сальвини в интервью телеканалу «Россия 24» сразу после объявления состава действующего ныне кабинета.



В конце апреля нынешнего года германское издание Heise, разбирая «персональное дело» итальянского вице-премьера, отметило, что он увлечен идеей «вместо предполагаемого приема в Евросоюз Турции пригласить Россию», но от комментариев воздержалось.



Прибыв 17 июня 2019 года в Вашингтон, Маттео Сальвини подтвердил имеющуюся у него по состоянию на данный момент «пророссийскую ориентацию»:«Было бы ошибкой и со стратегической точки зрения, и с коммерческой отдалять Россию от Запада и оставить в объятиях китайцев. Необходимо сделать все, чтобы вернуть (Москву) за стол переговоров, и я предпочитаю новой оси „Москва — Пекин“ обсуждение этой темы (сотрудничества РФ с Евросоюзом)», — цитирует итальянского вице-премьера ТАСС.



Агентство добавляет, что Сальвини предстоит целый ряд важных встреч с Майком Помпео и другими представителями администрации президента США. В ходе переговоров с ними Маттео намерен довести эту свою позицию до Белого дома. Между прочим, Китай — одно из тех государств, где вице-премьер рассчитывает найти кредитные средства для Италии, чтобы «перебиться в период расхлебывания проблем, оставленных нынешнему итальянскому правительству прошлым».



«Он смеется над любыми шутками, которые отпускают в его адрес, — говорит его бывшая жена Фабриция Йелуцци. — Я никогда не видела, чтобы чья-то колкость его задевала. Не знаю, как он это делает, но он умеет позволить всему идти своим чередом».



Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для Сальвини противоречив, и в этом залог его популярности и присутствия «у всех на устах». Политологи, аналитики и рядовые граждане стран ЕС, да и России тоже, при всей разнице в оценках итальянского вице-премьера, сходятся в одном: Сальвини — «человек русских» в ЕС. Засланный казачок, добровольный помощник или троянский конь — это уже не столь важно, поскольку определения журналистами и активистами от политики выбираются в каждом конкретном случае согласно внутренним ощущениям говорящего (пишущего). Но означают используемые термины в итоге одно и то же. Разница лишь в оттенках: одни вкладывают в употребляемое определение свое намерение обидеть лидера «Лиги», другие — выразить восхищение его работой «в окружении врагов».Сальвини ездит в Крым (начал еще до того, как Россию обложили санкциями за вхождение полуострова в ее состав). Не пускает арабо-африканских мигрантов, прикидывающихся потерпевшими кораблекрушение в Средиземном море. Протестует против евросоюзной политики широко открытых дверей для ближневосточных пришельцев, которых Брюссель видит спасителем Европы от демографической катастрофы. Не устает повторять, что Россию пора бы освободить от санкций. Рассчитывает найти кредиты не в МВФ, а в Москве и Пекине. То есть дает работу всем, кто работает со словом — как в СМИ, так и на трибунах. Но для России он «всех милее, всех румяней и белее».Навсегда или надолго?В России Сальвини бывал не однажды и начал практиковать свои визиты еще тогда, когда не представлял никакой опасности для Европарламента и не просматривался на родине в качестве персоны, которая может вдруг оказаться на первых ролях в правительстве. В 2014 году, едва Крым «перешел из одной команды в другую», дон Маттео — уже лидер «Лиги», но еще далеко не вице-премьер — посетил полуостров, а затем сделал небольшой крюк, заскочив в Москву. Где сфотографировался на Красной площади в футболке с изображением Владимира Путина.Снимки итальянский политик немедленно разместил в соцсетях, спровоцировав волну комментариев (как обычно, противоречивых до взаимопротивоположности). Естественно, дон Маттео не забыл правильно подать самого себя (кто называет это хвастовством, ничего не понимает ни в политтехнологиях, ни в современных методиках пиара):«Я горд тем, что стал первым представителем ЕС, побывавшим в Крыму уже на следующий день после того, как он стал российским. Уверен, что открою возможности для итальянского бизнеса здесь».Возникший хайп позволил ему, фигурально выражаясь, растолкать локтями обремененных должностями известных политиков страны и уверенно занять трон главного ньюсмейкера Италии. С тех пор Сальвини принимают в Крыму как дорогого и желанного гостя.Он высказывался в поддержку президента США Дональда Трампа в момент, когда того упорно не хотели принимать таким, какой он есть, ни в Новом, ни в Старом Свете. Он поддерживает «пророссийски настроенную» Марин Ле Пен и ее «Национальное объединение» (бывший французский «Национальный фронт»). Он побывал в 2014-м в КНДР и отметился словами: «Мне доставила удовольствие поездка. В Северной Корее ощущается общество — дети там играют на улицах, а не по домам в PlayStation».В состав итальянского правительства он был включен в июне 2018-го. Как лидер одной из партий, выигравших выборы. Формально главой кабинета был назначен независимый депутат Джузеппе Конте, который фактически положение «самой влиятельной фигуры в итальянском правительстве» утратил едва ли не в первые дни работы кабинета. Существует мнение, что, в принципе, никто и не сомневался, что один из лидеров двух партий — Маттео Сальвини («Лига») или Луиджи Ди Майо (Движение «5 звезд») — будет пытаться подавить другого. Конте вменялось в обязанности служить буфером между ними и третейским судьей, уравновешивающим чаши весов.С первой задачей Конте пока справляется, правда, для этого ему недавно пришлось прибегнуть к угрозе распустить правительство, если двое соперников-товарищей не прекратят выяснять, кто из них главнее. Вторую задачу — уже ясно, что провалил. Недавняя победа «Лиги» на выборах в Европарламент однозначно поставила Сальвини выше Ди Майо. Пошли даже разговоры, что Маттео выгодна отставка кабинета и досрочные выборы, в результате которых он может рассчитывать на однопартийное правительство, которое и возглавит, но нынешний министр внутренних дел решил, что ни к чему творить в стране кризис, когда по ситуации он и так фактически — первое лицо государства.Маттео Сальвини вступил в «Лигу Севера» (так звалась нынешняя «Лига» до 2018 года. — Авт.) через год после основания партии — в 1990-м, когда «северяне» активно требовали отделения северных провинций от остальной Италии и образования самостоятельного государства Падания с центром в Милане.17-летний Сальвини был крутым леваком, носил футболку с портретом Че Гевары и задвигал броские тексты в партийной газете про независимость Севера от «ленивого Юга». В 20 лет он уже был избран членом городского совета Милана, а еще через шесть лет впервые показал себя «парнем из народа и за народ», отказавшись пожать руку тогдашнему президенту Италии Карло Адзельо Чампи.«Говорят, что вы олицетворяете народ, — сказал тогда он. — Странно, я не чувствую, что вы меня олицетворяете».Сальвини всегда и во всем подчеркивал, что он — северянин. Даже на собственной свадьбе, состоявшейся в 2001 году. Женился он — любовь зла, как говорится, — на девушке с юга, Фабриции Йелуцци из Апулии. В момент традиционного разрезания торта «от молодых» жених вместе с гостями со своей стороны (четверо против 200 со стороны невесты) пел песни «Лиги», в которых южане выглядят, мягко говоря, не лучшим образом. Поднялся жуткий свист, невеста была в шоке. Свадьба запомнилась всем. Даже тем, кто о ней только читал.Брак продержался до 2010 года.В 2004 году Маттео впервые был избран депутатом Европарламента, где с перерывами отработал до 2018-го. В декабре 2013 года на внутрипартийных выборах Сальвини сумел опередить основателя «Лиги Севера» Умберто Босси и с тех пор возглавляет партию. Тогда же начался процесс изменения взглядов Маттео — если раньше он боролся против неправильного поведения итальянского правительства, ущемляющего народ, то с 2014 года противником Сальвини становится Евросоюз в целом. После того как ЕС объявил первую серию санкций, наложенных на Россию «за аннексию Крыма и развязывание войны в Донбассе», Маттео Сальвини выступил с поддержкой призыва «Лиги Севера» к депутатам вступать в «Ассоциацию друзей Путина».В декабре 2014-го совершил второй за короткое время визит в Крым и Москву. Западные СМИ моментально высказали предположение, переходящее в уверенность, что лидер «Лиги» ездил в российскую столицу «в расчете найти там сочувствие и получить финансирование для своей партии». Сальвини ответил, что его целью были встречи с российскими парламентариями, выступающими за развитие отношений с Италией.«А что касается денег для партии, — я их не искал, но в принципе отказываться от займа в каком-нибудь российском банке не стал бы», — прокомментировал политик.Высказывание не прошло незамеченным: известный русофоб-миллиардер Джордж Сорос тут же объявил:«Мне не известно, финансирует ли „Лигу“ Путин, но итальянское общество имеет право знать ответ на этот вопрос», — цитирует финансиста британское информагентство ВВС.Сальвини не оставил вопрос без ответа: «Я никогда не получал ни лиры, ни евро, ни рубля из России», — сказал он, добавив, что считает Путина одним из лучших государственных деятелей в мире.«Он — политический хамелеон», — считает автор книги о Маттео Сальвини «Анатомия популиста. Реальная история» Маттео Пуччарелли. Звучит укором, хотя лавирование в политике, поиск компромиссов, сдержек и противовесов — дело, в общем-то, совершенно обычное. Что и заставляет всегда журналистов писать о той или иной фигуре, претендующей на дружбу с Россией, с некоторой сдержанностью и осторожностью.«У Сальвини просматриваются два противоречащих друг другу качества, без которых не обойтись ни одному успешному политику-популисту: ясность посыла и готовность адаптировать его или отказаться от него, когда это будет нужно, — отмечает Пуччарелли. — Не знаю, хорошо это или плохо, но Сальвини так и тянет считать „парнем, живущим по соседству“. Он типичный сын типичных итальянских родителей. Открытый и простой. С ним можно поговорить на любую тему. Он живет в пригороде Милана в маленькой квартире. Любит футбол, красивых женщин, еду и фотографировать закаты. Он — самый обычный итальянец».«Не отдадим Москву Пекину, лучше примем ее в ЕС»Вскоре после того, как Сальвини занял пост лидера партии, он заявил о желании создать общеевропейскую ассоциацию националистических партий, задача которой — добиться изменения направления политики Европейского союза и в отношении мигрантов, и в отношении РФ.«Это ставит его в прямую оппозицию к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который является де-факто лидером либерального движения на континенте. Возможно, схватка Сальвини — Макрон определит будущее ЕС», — считает ВВС.Утверждать, что Сальвини будет до конца дней своих предан Кремлю и Путину, вряд ли кто возьмется, хотя пример постоянства такой позиции среди итальянских политиков имеется — речь о человеке, пять раз становившимся премьер-министром Италии, — Сильвио Берлускони, постоянно поддерживающем отношения с «другом Владимиром» вплоть до совместной дегустации крымских вин в сентябре 2015-го, после чего киевские власти даже объявили о возбуждении на Украине уголовного дела против директора производственно-аграрного объединения «Массандра» Янины Павленко. Руководитель ПАО «самовольно открыла бутылку 240-летнего вина из коллекции, занесенной в 1998-м в Книгу рекордов Гиннесса, для Владимира Путина и Сильвио Берлускони». Директрисе, как и собственно «Массандре», числящейся в Управлении делами президента РФ, украинское уголовное дело ничем не угрожает.Возвращаясь к Сальвини, можно вспомнить, что Берлускони для него — политический наставник и старший товарищ, их взгляды на миграционную политику ЕС и на отношения с Россией практически полностью совпадают. Не исключено, что и Маттео однажды с «другом Владимиром» тоже что-то продегустирует из крымских винных погребов.«К власти в Италии пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной кампании. Санкции против России бесполезны и вредны. Точка. Мы готовы перейти от слов к делу, но мы в Европе почти одни такие: одни против всего мира», — заявил Сальвини в интервью телеканалу «Россия 24» сразу после объявления состава действующего ныне кабинета.В конце апреля нынешнего года германское издание Heise, разбирая «персональное дело» итальянского вице-премьера, отметило, что он увлечен идеей «вместо предполагаемого приема в Евросоюз Турции пригласить Россию», но от комментариев воздержалось.Прибыв 17 июня 2019 года в Вашингтон, Маттео Сальвини подтвердил имеющуюся у него по состоянию на данный момент «пророссийскую ориентацию»:«Было бы ошибкой и со стратегической точки зрения, и с коммерческой отдалять Россию от Запада и оставить в объятиях китайцев. Необходимо сделать все, чтобы вернуть (Москву) за стол переговоров, и я предпочитаю новой оси „Москва — Пекин“ обсуждение этой темы (сотрудничества РФ с Евросоюзом)», — цитирует итальянского вице-премьера ТАСС.Агентство добавляет, что Сальвини предстоит целый ряд важных встреч с Майком Помпео и другими представителями администрации президента США. В ходе переговоров с ними Маттео намерен довести эту свою позицию до Белого дома. Между прочим, Китай — одно из тех государств, где вице-премьер рассчитывает найти кредитные средства для Италии, чтобы «перебиться в период расхлебывания проблем, оставленных нынешнему итальянскому правительству прошлым».«Он смеется над любыми шутками, которые отпускают в его адрес, — говорит его бывшая жена Фабриция Йелуцци. — Я никогда не видела, чтобы чья-то колкость его задевала. Не знаю, как он это делает, но он умеет позволить всему идти своим чередом».Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для EADaily eadaily.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Путин, санкции, Европа, Италия, Сальвини — статья прочитана 162 раза Комментарии