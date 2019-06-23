Престарелая феминистка заявила, что Трамп изнасиловал ее 23 года назад 🔊 Воспроизвести



Американская журналистка, ведущая феминистской колонки в издании Elle обвинила президента США в изнасиловании. Об инциденте стало известно из отрывка книги "Зачем нам мужчины?" 76-летней Элизабет Джин Кэролл, опубликованном в New York Magazine, сообщает

Ранее Трампа, в том числе во время предвыборной кампании 2016 года, неоднократно обвиняли в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. К судебным последствиям для президента они не приводили. Американская журналистка, ведущая феминистской колонки в издании Elle обвинила президента США в изнасиловании. Об инциденте стало известно из отрывка книги "Зачем нам мужчины?" 76-летней Элизабет Джин Кэролл, опубликованном в New York Magazine, сообщает Ранее Трампа, в том числе во время предвыборной кампании 2016 года, неоднократно обвиняли в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. К судебным последствиям для президента они не приводили. 9tv.co.il Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: изнасилование, домогательства, Трамп, обвинения — статья прочитана 23 раза Комментарии