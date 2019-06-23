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Престарелая феминистка заявила, что Трамп изнасиловал ее 23 года назад



Американская журналистка, ведущая феминистской колонки в издании Elle обвинила президента США в изнасиловании. Об инциденте стало известно из отрывка книги "Зачем нам мужчины?" 76-летней Элизабет Джин Кэролл, опубликованном в New York Magazine, сообщает
Ранее Трампа, в том числе во время предвыборной кампании 2016 года, неоднократно обвиняли в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. К судебным последствиям для президента они не приводили.
9tv.co.il
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: изнасилование, домогательства, Трамп, обвинения
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добавлена сегодня, 23 июня, 11:30

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