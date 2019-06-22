Свечи памяти солдат, павших в огне Великой Отечественной войны 🔊 Воспроизвести



Свечи на могилах советских солдат, погибших в Литве в первые дни Великой Отечественной войны, а также при освобождении литовской земли от фашистов, зажгли в субботу поисковики Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты". Это было сделано в четыре часа утра - в те минуты, когда в 1941 году мирную тишину разорвали первые выстрелы и взрывы.



"В любую погоду в этот памятный день вот уже девять лет мы собираемся на рассвете на Воинском мемориале в Вильнюсе - самом большом в Литве захоронении советских воинов. Свечи зажигаются и в других местах, которые мы можем охватить скромными силами нашей организации", - сказал ТАСС руководитель поисковиков Виктор Орлов.























Свечи на могилах советских солдат, погибших в Литве в первые дни Великой Отечественной войны, а также при освобождении литовской земли от фашистов, зажгли в субботу поисковики Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты". Это было сделано в четыре часа утра - в те минуты, когда в 1941 году мирную тишину разорвали первые выстрелы и взрывы."В любую погоду в этот памятный день вот уже девять лет мы собираемся на рассвете на Воинском мемориале в Вильнюсе - самом большом в Литве захоронении советских воинов. Свечи зажигаются и в других местах, которые мы можем охватить скромными силами нашей организации", - сказал ТАСС руководитель поисковиков Виктор Орлов. Инф. «Обзора» Категории: общество, история Ключевые слова: война, память География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 79 раз Комментарии