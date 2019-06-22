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Свечи памяти солдат, павших в огне Великой Отечественной войны
Свечи на могилах советских солдат, погибших в Литве в первые дни Великой Отечественной войны, а также при освобождении литовской земли от фашистов, зажгли в субботу поисковики Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты". Это было сделано в четыре часа утра - в те минуты, когда в 1941 году мирную тишину разорвали первые выстрелы и взрывы.
"В любую погоду в этот памятный день вот уже девять лет мы собираемся на рассвете на Воинском мемориале в Вильнюсе - самом большом в Литве захоронении советских воинов. Свечи зажигаются и в других местах, которые мы можем охватить скромными силами нашей организации", - сказал ТАСС руководитель поисковиков Виктор Орлов.
Инф. «Обзора»
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