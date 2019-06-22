Аэрофлот объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля 🔊 Воспроизвести © Валерий Шарифулин/ТАСС



Пассажиры авиакомпании могут бесплатно перенести вылет на более раннее время либо вернуть полную стоимость билетов, сообщает



Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию с 8 июля. Сообщение об этом опубликовано в субботу на сайте авиаперевозчика.



"ПАО "Аэрофлот" с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию", - говорится в тексте.



Отмечается, что пассажиры, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут перенести вылет без каких-либо доплат на раннее время либо "вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке". Пассажиры авиакомпании могут бесплатно перенести вылет на более раннее время либо вернуть полную стоимость билетов, сообщает ТАСС Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию с 8 июля. Сообщение об этом опубликовано в субботу на сайте авиаперевозчика."ПАО "Аэрофлот" с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию", - говорится в тексте.Отмечается, что пассажиры, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут перенести вылет без каких-либо доплат на раннее время либо "вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке".



"Аэрофлот" предлагает в качестве альтернативы сделать пунктом начала или окончания поездки Ереван или Владикавказ.



"В качестве альтернативы пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету", - заключили в компании.



Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета… воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".



Правительству также поручено принять меры по обеспечению возвращения в Россию граждан страны, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.



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Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает



Как заявили, в одном из отелей это решение скажется на стране, потому что туда приезжают много россиян.



«Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — сказал источник.



Отмечается, что водители такси и владельцы общепитов отрицательно оценили происходящее, так как сезон только начался, а туризм связан с деньгами и вливаниями в экономику. В авиакомпании также сообщили, что пассажиры, которые приобрели билеты в Грузию на указанный период, получат возврат полной стоимости билета по месту его приобретения."Аэрофлот" предлагает в качестве альтернативы сделать пунктом начала или окончания поездки Ереван или Владикавказ."В качестве альтернативы пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету", - заключили в компании.Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета… воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".Правительству также поручено принять меры по обеспечению возвращения в Россию граждан страны, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.* * *Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает ГАЗЕТА со ссылкой на РИА «Новости».Как заявили, в одном из отелей это решение скажется на стране, потому что туда приезжают много россиян.«Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — сказал источник.Отмечается, что водители такси и владельцы общепитов отрицательно оценили происходящее, так как сезон только начался, а туризм связан с деньгами и вливаниями в экономику. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: православие, форум, парламент, Грузия, оппозиция, запрет, полеты, аэрофлот, митингующие, штрум География: Россия — статья прочитана 103 раза Комментарии