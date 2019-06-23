В Киеве на Марше Равенства ЛГБТ впервые отдельной колонной пройдут военные 🔊 Воспроизвести



На Марше Равенства, который будет проходить в рамках Киевпрайда-2019 23 июня, будет отдельная колонна ЛГБТ-военных. Об этом пишет



Доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко, который в 2018 году совершил каминг-аут, инициировал идею колонны ЛГБТ-военных. По его словам, в ее состав войдет около 15 человек.



"...Я создал группу в Facebook "Военные ЛГБТ и наши союзники", где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и наших союзников для того, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей", - сказал Пилипенко. На Марше Равенства, который будет проходить в рамках Киевпрайда-2019 23 июня, будет отдельная колонна ЛГБТ-военных. Об этом пишет СТРАНА со ссылкой на Громадське.Доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко, который в 2018 году совершил каминг-аут, инициировал идею колонны ЛГБТ-военных. По его словам, в ее состав войдет около 15 человек."...Я создал группу в Facebook "Военные ЛГБТ и наши союзники", где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и наших союзников для того, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей", - сказал Пилипенко. По его словам, к сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут поддержать сообщество своим присутствием, так как многие из них находятся в зоне ООС и других городах.



Полиция изъявила готовность обеспечивать безопасность участников Марша равенства "КиевПрайд-2019" (известный также как марш ЛГБТ) и призвала воздержаться от провокаций, использования национальной символики и призывов к миру с Россией. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на совещании в пятницу, сообщил департамент коммуникации МВД.



"Мы провели встречи с организаторами акции и понимаем масштабы марша, поэтому для обеспечения безопасности на улицы выйдут все подразделения системы МВД. Наша позиция остается неизменной - на первом месте для нас безопасность граждан. Поэтому руководители на местах должны знать, чего от них требуют, и контролировать ситуацию на вверенном им участке. К проведению мероприятий мы привлекаем все подразделения – ГСЧС, полицию, а также подразделения полиции диалога", - сказал Яровой.



Он отметил, что, по предварительной информации, на Марше равенства ожидается 10 тыс. участников.



Кроме того, Яровой указал на важность недопущения стычек и провокаций. "Обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ", - заявил первый замминистра.



Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что во время марша будут работать подразделения полиции диалога со всей Украины.



"На это мероприятие мы привлекаем сто полицейских диалога из других регионов. Мы должны не допустить провокаций и конфликтов и обеспечить безопасность каждого гражданина Украины", - отметил Князев.



По его словам, правоохранители готовы коммуницировать как с организаторами, так и с оппонентами марша.



В свою очередь, начальник полиции Киева Андрей Крищенко проинформировал, что полиция ограничит доступ к территории, где будет проходить марш, также будут установлены пропускные пункты с металлорамками.



"Для недопущения и предупреждения совершения возможных преступлений, на территорию, где будет марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ", - сказал он.



Как отметил Крищенко, оперативная ситуация может меняться очень быстро, поэтому командиры на местах должны будут оперативно реагировать на любые вызовы, а также не допустить использования участниками марша запрещенной в Украине символики.



"Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики или призывов к миру с Россией. Это недопустимо", - подытожил начальник полиции Киева.



Напомним, с 16 июня в Киеве проходит серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня. Акция под названием "Всеукраинская стража на защите семей и детей" против проведения КиевПрайда и Марша равенства пройдет в центре Киева 22-23 июня. strana.ua Категории: общество Ключевые слова: военные, пропаганда, марш, ЛГБТ География: Украина, Киев — статья прочитана 88 раз Комментарии