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Литва ближе к пляжам



Сегодня сборная Литвы по пляжному футболу обыграла сборную Латвии со счётом 4:3.

Это первая проба сил литовской команды под руководством азербайджанского специалиста Сахиба Маммадова.
Александр Шахов
Категории: спорт
Ключевые слова: пляжный футбол
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добавлена вчера, 21 июня, 23:06

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