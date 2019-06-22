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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литва ближе к пляжам
Сегодня сборная Литвы по пляжному футболу обыграла сборную Латвии со счётом 4:3.
Это первая проба сил литовской команды под руководством азербайджанского специалиста Сахиба Маммадова.
Александр Шахов
Категории: спорт
Ключевые слова: пляжный футбол
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