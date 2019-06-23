Поток туристов с Украины в Крым вырос вдвое 🔊 Воспроизвести © Алексей Павлишак/ТАСС



Поток туристов с Украины в Крым увеличился в два раза, сейчас в сутки через границу проходит 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей, сообщили журналистам



"С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова. Сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки порядка 11 тыс. лиц и до 1,5 тыс. автомобилей", - говорится в сообщении. Поток туристов с Украины в Крым увеличился в два раза, сейчас в сутки через границу проходит 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей, сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону."С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова. Сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки порядка 11 тыс. лиц и до 1,5 тыс. автомобилей", - говорится в сообщении. В пресс-службе погрануправления ТАСС уточнили, что, к примеру, в марте количество граждан, проходивших через пункты пропуска, составляло в сутки около 5,2 тыс. человек и около 800 автомобилей. "В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в пресс-службе.



Ранее погрануправление отмечало рост туристов с Украины, пересекающих границу в Крыму на майские праздники - на 20%, до 42 тыс. человек. По данным министерства курортов и туризма республики, в январе-апреле 2019 года в Крыму отдохнуло 723,4 тыс. туристов, что на 37% выше, чем за аналогичный период прошлого года.



Власти полуострова рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов. ТАСС Категории: политика, общество Ключевые слова: Украина, туристы, Крым, поток — статья прочитана 118 раз Комментарии