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Чешский цирк лишен разрешения на выступления в Литве со слоном



В четверг Агентство по вопросам окружающей среды Литвы остановило разрешение чешского цирка Francesko Jung публично экспонировать слона.

"Были выявлены нарушения, связанные с необеспечением благополучия животных, с ненадлежащим надзором за животными и не соблюдением установленных в разрешении условий периода экспонирования животных, поэтому агентство приняло решение остановить выданное разрешение", – говорится в переданном BNS документе.

В предоставленном агентством документе говорится, что в выданном цирку разрешении указано, что публичная демонстрация слона с целью получения доходов возможна только с середины апреля, однако цирк это делала с 27 марта.

"Агентство обратилось в Центр природных исследований по вопросу условий ввоза слона. Центр указал, что по причине климатических условий в Литве наиболее подходящим месяцем для ввоза животного был бы апрель, поэтому разрешение экспонировать слона было выдано только с середины апреля", – отметило агентство.
В этом документе говорится, что цирк был оштрафован за выступление слона четвертого апреля в Вильнюсе с нарушением условий разрешения на 75 евро.

В нем также говорится, что в мае цирк был наказан штрафами в 15 и 120 евро за ненадлежащие условия содержания слона и ненадлежащий уход за ним.

Как сообщили BNS в Департаменте окружающей среды, в пятницу в цирке планируется проверка того, проводятся ли выступления со слоном, позднее будет принято решение о дальнейших действиях.

Сейчас цирк находится в Висагинасе, выступления в этом городе состоятся в пятницу, субботу и в воскресенье.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: запрет, цирк, слон
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 июня, 19:30

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