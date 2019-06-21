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МВД Литвы обсудил с вьетнамским коллегой нелегальную миграцию и сотрудничество



В пятницу в Вильнюсе министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас обсудил с вьетнамским министром общественной безопасности То Ламом подписанное в январе соглашение о более сжатых сроках депортации вьетнамских мигрантов, нелегально прибывающих в Литву, и перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Это соглашение особенно важно для сотрудничества наших служб, с целью выявления личностей вьетнамских граждан и облегчения выдачи их личных документов, а также для обеспечения более быстрого осуществления процедур", – цитируются в пресс-релизе министерства слова Э. Минисюнаса.

В ходе встречи также обсуждались и перспективы сотрудничества стран в борьбе с организованной преступностью и преступлениями в виртуальном пространстве.
По данным пограничников, в 2015 году из Литвы были депортированы 374 вьетнамца, в позапрошлого году 210, в 2017 – 85, а в прошлом – 122 нелегальных мигранта.

В этом году из Литвы во Вьетнам были депортированы 12 вьетнамцев, 23 были возвращены в Латвию, в страну из которой они попали в Литву. Сейчас в Центре регистрации иностранцев в Пабраде находятся трое вьетнамцев.

Договор был подписан с Вьетнамом с тем, чтобы бороться с незаконной миграцией. Для вьетнамских нелегалов Литва была транзитным государством, через которое они следовали в Западную Европу.

В Литву вьетнамцы чаще всего попадали из Белоруссии или Латвии, а в эти страны - из России.

Литва могла депортировать граждан Вьетнама и прежде, однако процесс был значительно сложнее и иногда мог тянуться годами.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: нелегалы, граница, задержание, вьетнамцы
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 июня, 18:30

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