Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Объемы промышленного производства и продаж в Литве за пять месяцев этого года по сравнению с январем- маем прошлого года в ценах для сравнения увеличились на 5,6% до 9,6 млрд евро. С учетом влияния фактора числа рабочих дней годовой рост промышленности составил 5,8%.



Только в мае по сравнению с апрелем объемы промышленного производства и продаж, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, упали на 0,3% до 2 млрд евро (с учетом этих факторов – выросли на 0,9%), сообщил Департамент статистики.



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Экспорт товаров литовского происхождения, согласно окончательным данным, в прошлом году составил в денежном выражении 17,285 млрд евро – на 10,2% больше, чем в 2017 году. Экспорт товаров литовского происхождения за исключением минеральных продуктов в прошлом году увеличился на 9,2%. Объемы промышленного производства и продаж в Литве за пять месяцев этого года по сравнению с январем- маем прошлого года в ценах для сравнения увеличились на 5,6% до 9,6 млрд евро. С учетом влияния фактора числа рабочих дней годовой рост промышленности составил 5,8%.Только в мае по сравнению с апрелем объемы промышленного производства и продаж, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, упали на 0,3% до 2 млрд евро (с учетом этих факторов – выросли на 0,9%), сообщил Департамент статистики.* * *Экспорт товаров литовского происхождения, согласно окончательным данным, в прошлом году составил в денежном выражении 17,285 млрд евро – на 10,2% больше, чем в 2017 году. Экспорт товаров литовского происхождения за исключением минеральных продуктов в прошлом году увеличился на 9,2%. В прошлом году товаров литовского происхождения больше всего было экспортировано в Польшу (9,3%), в Германию (9,1%), в Латвию (7,6%), США (7,6%) и Швецию (7,2%), сообщил Департамент статистики.



Из товаров литовского происхождения больше всего экспортировано нефтепродуктов (20,3%), различных промышленных изделий (11,2%), готовых продуктов питания, безалкогольных и алкогольных напитков, табака и переработанных заменителей табака (9,2%), продукции химической промышленности и родственных ей отраслей промышленности (8%).



Совокупный экспорт Литвы, включая реэкспорт, в прошлом году составил 28,271 млрд евро, импорт – 30,943 млрд евро или на 7% и на 8,5% соответственно больше, чем в 2017 году. Внешнеторговый дефицит Литвы в 2018 году вырос на 26,9% до 2,672 млрд евро.



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Возможность транспортировки грузов между странами Евросоюза (ЕС) и Содружества независимых государств (СНГ), а также так называемый "Новый шелковый путь", грузы которого будут курсировать между странами Скандинавии, Балтии, Индией, Китаем, странами Африки, побудила германский гигант железнодорожной логистики VTG инвестировать в Клайпеде, пишет деловая газета Verslo zinios.



VTG пока не раскрывает размер капиталовложений в Литве.



Компания также отметила газете, что ее интересуют услуги Интермодального терминала в Шяштокай, которые позволяют переводить грузы с широкой ж/д колеи на европейскую и везти их через Польшу дальше в Европу, однако, как утверждает VTG, строительство Rail Baltica не входило в число основных причин, побудивших ее инвестировать в Литве, но компания обязательно включит эту ж/д линию в свой бизнес.



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Собираемая через тароматы в Литве PET-тара перерабатывается в Румынии, однако вскоре это будет делаться и в Литве, сообщает Lietuvos rytas.



"Мы продаем PET-тару одному из крупнейших переработчиков этого вида вторичного сырья в Европе. Сейчас скупленную у нас тару он доставляет на фабрику в Румынии, но в ближайшее время начнет переработку в Литве. Это компания Greentech, которая инвестировала в нашей стране", – сказал глава общественного учреждения Uzstato sistemos administratorius (USAD) Гинтарас Варнас.



Завод Greentech уже построен, сейчас на нем идет монтаж оборудования.



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В Литве может быть начато применение новшества из вступившего в силу два года назад Трудового кодекса (ТК). Оно предусматривает, что в тех случаях, когда "в силу важной экономической причины" работодатели какого-нибудь сектора больше не могут предоставить работникам работу, они могут сократить время работы, а связанное с этим уменьшение зарплат работников будет компенсировать Фонд социального страхования Sodra, пишет деловое издание Verslo zinios.



В апреле нынешнего года правительство поручило Министерству экономики и инноваций дать оценку просьбе предприятия по производству изделий из металла Mechel Nemunas признать введенные Евросоюзом квоты на импорт стали "важной экономической причиной".



Министерство объяснило, что причина важна и стоит помочь сектору производства изделий из металла, а последнее слово теперь – за кабмином. До 28 июня постановление будет согласовываться.



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Латвийская сеть розничной торговли строительно-отделочными материалами и садово-огородными товарами Depo DIY открыла в Каунасе первый магазин, сообщается на сайте компании.



По данным BNS, в него инвестировано около 20 млн евро (без НДС). Второй магазин Depo в Каунасе намечается построить на территории автомобильного рынка.



Сейчас у сети пять магазинов в Литве: два в Вильнюсе, по одному в Каунасе, Клайпеде и Панявежисе.



Латвийской Depo DIY принадлежит в Литве предприятие Depo DIY LT.



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Долг Литвы перед заграницей в прошлом году был одним из крупнейших среди 28-ми стран Евросоюза – он составил 72,5% всего долга, сообщил Евростат.



Больше загранице задолжали только Кипр (76,5%) и Латвия (74%). Показатель Эстонии составил 57,2%, сообщила в пятницу статистическая служба ЕС.



83,6% долга сектора власти Литвы в прошлом году финансировалось путем выпуска ценных бумаг (за исключением акций и производных финансовых мер), 14,5% – за счет займов, еще 1,9% – валютой, в Латвии – соответственно 78%, 19,6%, и 2,5%, в Эстонии – 9%, 88,4 и 2,6%, а в целом в ЕС – соответственно 81,6%, 14,2% и 4,1%.



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Компании-операторы линий электропередачи (ЛЭП) Литвы и Польши Litgrid и PSE просят помощи Евросоюза на исследование потенциала перемычки линий ЛЭП через Балтийское море. На исследование стоимостью почти 20 млн евро ожидается получить максимальное 50-типроцентное финансирование – 10 млн евро.



Доля Польши в подготовке исследования составит 12 млн евро, а Литвы – 8 млн евро, поэтому страны могли бы получить соответственно 6 млн и 4 млн евро помощи.



"11 июня мы обратились за помощью в механизм Европейских инфраструктурных сетей (CEF, англ. Connecting Europe Facility – BNS) под проект Harmony Link. В целом, вместе с Польшей - 20 млн евро. Максимальное, что мы можем получить – 50% (...). В Литве мы просим 4 млн евро. Сейчас Еврокомиссия рассматривает", – заявил в пятницу на пресс-конференции глава Litgrid Дайвис Вирбицкас.



Как уже сообщалось, Litgrid и PSE 21 декабря прошлого года подписали соглашение о прокладке морского высоковольтного кабеля постоянного тока Литвы и Польши в рамках синхронизации сетей Балтийских стран с сетями материковой Европы.



Председатель правления Litgrid Римвидас Штилинис в пятницу заявил, что перемычка и связанная с ней инфраструктура потребуют крупнейших инвестиций проекта синхронизации – около 850 млн евро, но Польша еще уточняет свои потребности.



Ожидается, что за счет CEF будут финансироваться максимальные расходы по проекту синхронизации – 75% или 637 млн евро – на такую же сумму ЕС поддержала и первый этап проекта.



В марте Еврокомиссия утвердила финансирование первого этапа синхронизации: Балтийским странам выделено 323 млн евро, из них 125 млн евро – Литве.



В целом проект синхронизации обойдется почти в 1,5 млрд евро, ожидается, что помощь ЕС составит 1,13 млрд евро.



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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и латвийский банк Citadele предоставили кредит в 37,8 млн евро одной из крупнейших мебельных компаний Литвы Vilniaus baldai.



Восьмилетний кредит будет направлен на строительство нового предприятия в Тракайском районе, сообщила компания.



Новое здание площадью 73 тыс. кв. метров строится в деревне Гуопстай Трайкайского района. Фабрику стоимостью 50 млн евро строит вильнюсская строительная компания Conresta.



Почти вся продукция столичного мебкомбината продается шведскому концерну Ikea.



В мае Vilniaus baldai продал здания на окраине Вильнюса и полученные 2,9 млн евро направит на новое предприятие. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии