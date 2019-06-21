Litgrid: инвестиции Литвы в синхронизацию – самые большие 🔊 Воспроизвести



В проект синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями континентальной Европы стоимостью примерно 1,5 млрд евро Литве предстоит инвестировать больше всех в регионе – около 650 млн евро, однако на тарифы электроэнергии это существенно не повлияет, говорит руководство осуществляющей проект компании Litgrid.



"У нас есть общий бюджет, и он составляет 1,5 млрд евро. Первый этап уже утвержден, и из 432 млн евро мы получили 323 млн евро финансовой помощи в рамках механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF) (все страны Балтии – BNS). Мы планируем, что интенсивность финансирования и второго, и третьего этапов будет такой же", – сказал на пресс-конференции в пятницу глава правления Litgrid Римвидас Штилинис.



По его словам, на втором этапе финансирования самых больших капиталовложений потребует новая морская перемычка с Польшей Harmony Link. В проект синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями континентальной Европы стоимостью примерно 1,5 млрд евро Литве предстоит инвестировать больше всех в регионе – около 650 млн евро, однако на тарифы электроэнергии это существенно не повлияет, говорит руководство осуществляющей проект компании Litgrid."У нас есть общий бюджет, и он составляет 1,5 млрд евро. Первый этап уже утвержден, и из 432 млн евро мы получили 323 млн евро финансовой помощи в рамках механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF) (все страны Балтии – BNS). Мы планируем, что интенсивность финансирования и второго, и третьего этапов будет такой же", – сказал на пресс-конференции в пятницу глава правления Litgrid Римвидас Штилинис.По его словам, на втором этапе финансирования самых больших капиталовложений потребует новая морская перемычка с Польшей Harmony Link.



Общая стоимость второго и третьего этапов составит 1,075 млрд евро, а часть Литвы в 2019-2028 годах на всех трех этапах составит 650 млн евро.



"Наша цель, чтобы не было заметного повышения тарифа. Мы распределяем эти 650 млн евро во времени. Тариф передачи должен оставаться практически стабильным", – объяснил глава правления Litgrid.



В четверг в Брюсселе был утвержден важный для синхронизации энергосетей с сетями континентальной Европы календарь работ, процесс планируется завершить к 2025 году.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас подчеркивает, что страны Балтии договорились, что после реализации проекта торговля электроэнергией с третьими странами вестись не будет.



"Как и написано в соглашении, после синхронизации не остается инфраструктуры для торговли", – сказал в пятницу Ж. Вайчюнас.



Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.



В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link. Также запланированы другие инфраструктурные работы.



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В четверг в Брюсселе руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии (ЕК) утвердили календарь работ по отключению линий электропередачи (ЛЭП) стран Балтии от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой.



"Соглашение подписано", – сказала BNS представитель президента Литвы Дали Грибаускайте по связям с общественностью Живиле Диджгальвене.



В соглашении предусматривается, что синхронизация должна быть реализована самое позднее к 2025 году, а ЕК будет участвовать в переговорах с Россией и Белоруссией с целью слаженного отключения.



В политических вехах предусмотрено завершение к 2020 году оценки инвестиционных заявок и предложений на финансирование морского кабеля в Польшу Harmony Link, который усилит мощности передачи электроэнергии, а также завершение финансирование связанного с этим укрепления внутренних сетей.



Конкурс прокладки кабеля должен быть объявлен в 2021 году, а прокладка должна начаться в 2023 году.



В документе также говорится, что к 2021 году должны быть обеспечены системные мощности для синхронизации, в этом же году должны быть приняты к эксплуатации автотрансформаторы в литовском Алитусе.



Д. Грибаускайте заявила, что это соглашение является более конкретным, чем подписанные ранее документы по синхронизации.



"Ранее были политические обещания, декларации, а это документ реализации, который четко предусматривает, когда начинаем, что делаем, когда завершаем, как это делаем", – сказала Д. Грибаускайте журналистам.



Аудиозапись ее выступления распространила пресс-служба президента.



В июне Балтийские страны планировали провести испытания работы системы ЛЭП в изолированном режиме, однако Латвия и Эстония решили отложить его на неопределенный срок.



Президент подчеркнула, что это обусловили технические, а не политические причины.



Лидеры стран региона и ЕК подписали соглашение накануне саммита ЕС.



Проектом синхронизации страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.



После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.



В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.



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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что на совещании с министром энергетики РФ Александром Новаком испытания в изолированном режиме были признаны успешными, сообщает



Политик напомнил, что в регионе построены все объекты инфраструктуры, необходимые для обеспечения энергобезопасности.



"На фоне не только угроз, но и конкретных действий прибалтийских государств о выходе из этой системы, что могло поставить нас на очень серьезную грань блэкаута и постоянных отключений, мы подготовились быстрее, чем наши европейские коллеги. И после этого теста можно точно сказать, что мы полностью готовы, и даже если что-то произойдет с этой системой, мы к существованию в режиме энергетического острова готовы", — сказал Алиханов.



По его словам, во вторник прошло заседание под руководством министра энергетики РФ Александра Новака, где прошедшие в конце мая испытания энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме были признаны успешными.



Выход стран Балтии из БРЭЛЛ



Литва, Латвия и Эстония договорились выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) до 2025 года. Соответствующее соглашение было подписано между Прибалтикой, Еврокомиссией и Польшей.



Планируется, что балтийские энергосистемы будут присоединены к сетям континентальной Европы через две смычки с Польшей.



Энергоснабжение Калининградской области в настоящее время осуществляется через страны Балтии и Белоруссию. Для обеспечения энергобезопасности региона были построены три газовые ТЭС (Прегольская, Маяковская, Талаховская) и угольная Приморская ТЭС. Их суммарная мощность составит около одного гигаватта.



Некоторые эксперты считают, что после выхода Литвы из БРЭЛЛ у страны останутся только поставки энергии из Польши и энергосмычка NordBalt, которая работает с постоянными перебоями.



На прошлой неделе Новак заявил, что Москва заинтересована в дальнейших поставках электроэнергии после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ. Об этом он сообщил после переговоров с зампредседателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.



Российский министр отметил, что существуют технические возможности для сохранения экспорта-импорта. При этом Новак назвал выход балтийских республик из БРЭЛЛ "политическим проектом".



Как отмечали эксперты, после отключения от российской энергосистемы в Прибалтике могут подняться тарифы на электроэнергию, что отразится на конечных потребителях. Так, в интервью Sputnik Литва генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что Литва, пытаясь "выслужиться перед США", навредит собственным жителям. "По нашим расчетам, общие инвестиции в Harmony Link составят 850 млн евро (...) Третий этап связан исключительно с синхронными компенсаторами", – сказал Р. Штилинис.Общая стоимость второго и третьего этапов составит 1,075 млрд евро, а часть Литвы в 2019-2028 годах на всех трех этапах составит 650 млн евро."Наша цель, чтобы не было заметного повышения тарифа. Мы распределяем эти 650 млн евро во времени. Тариф передачи должен оставаться практически стабильным", – объяснил глава правления Litgrid.В четверг в Брюсселе был утвержден важный для синхронизации энергосетей с сетями континентальной Европы календарь работ, процесс планируется завершить к 2025 году.Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас подчеркивает, что страны Балтии договорились, что после реализации проекта торговля электроэнергией с третьими странами вестись не будет."Как и написано в соглашении, после синхронизации не остается инфраструктуры для торговли", – сказал в пятницу Ж. Вайчюнас.Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link. Также запланированы другие инфраструктурные работы.* * *В четверг в Брюсселе руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии (ЕК) утвердили календарь работ по отключению линий электропередачи (ЛЭП) стран Балтии от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой."Соглашение подписано", – сказала BNS представитель президента Литвы Дали Грибаускайте по связям с общественностью Живиле Диджгальвене.В соглашении предусматривается, что синхронизация должна быть реализована самое позднее к 2025 году, а ЕК будет участвовать в переговорах с Россией и Белоруссией с целью слаженного отключения.В политических вехах предусмотрено завершение к 2020 году оценки инвестиционных заявок и предложений на финансирование морского кабеля в Польшу Harmony Link, который усилит мощности передачи электроэнергии, а также завершение финансирование связанного с этим укрепления внутренних сетей.Конкурс прокладки кабеля должен быть объявлен в 2021 году, а прокладка должна начаться в 2023 году.В документе также говорится, что к 2021 году должны быть обеспечены системные мощности для синхронизации, в этом же году должны быть приняты к эксплуатации автотрансформаторы в литовском Алитусе.Д. Грибаускайте заявила, что это соглашение является более конкретным, чем подписанные ранее документы по синхронизации."Ранее были политические обещания, декларации, а это документ реализации, который четко предусматривает, когда начинаем, что делаем, когда завершаем, как это делаем", – сказала Д. Грибаускайте журналистам.Аудиозапись ее выступления распространила пресс-служба президента.В июне Балтийские страны планировали провести испытания работы системы ЛЭП в изолированном режиме, однако Латвия и Эстония решили отложить его на неопределенный срок.Президент подчеркнула, что это обусловили технические, а не политические причины.Лидеры стран региона и ЕК подписали соглашение накануне саммита ЕС.Проектом синхронизации страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.* * *Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что на совещании с министром энергетики РФ Александром Новаком испытания в изолированном режиме были признаны успешными, сообщает Sputnik Литва . Энергосистема Калининградской области готова к работе в изолированном режиме, что подтвердили ранее проведенные испытания, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщает РИА Новости.Политик напомнил, что в регионе построены все объекты инфраструктуры, необходимые для обеспечения энергобезопасности."На фоне не только угроз, но и конкретных действий прибалтийских государств о выходе из этой системы, что могло поставить нас на очень серьезную грань блэкаута и постоянных отключений, мы подготовились быстрее, чем наши европейские коллеги. И после этого теста можно точно сказать, что мы полностью готовы, и даже если что-то произойдет с этой системой, мы к существованию в режиме энергетического острова готовы", — сказал Алиханов.По его словам, во вторник прошло заседание под руководством министра энергетики РФ Александра Новака, где прошедшие в конце мая испытания энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме были признаны успешными.Литва, Латвия и Эстония договорились выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) до 2025 года. Соответствующее соглашение было подписано между Прибалтикой, Еврокомиссией и Польшей.Планируется, что балтийские энергосистемы будут присоединены к сетям континентальной Европы через две смычки с Польшей.Энергоснабжение Калининградской области в настоящее время осуществляется через страны Балтии и Белоруссию. Для обеспечения энергобезопасности региона были построены три газовые ТЭС (Прегольская, Маяковская, Талаховская) и угольная Приморская ТЭС. Их суммарная мощность составит около одного гигаватта.Некоторые эксперты считают, что после выхода Литвы из БРЭЛЛ у страны останутся только поставки энергии из Польши и энергосмычка NordBalt, которая работает с постоянными перебоями.На прошлой неделе Новак заявил, что Москва заинтересована в дальнейших поставках электроэнергии после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ. Об этом он сообщил после переговоров с зампредседателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.Российский министр отметил, что существуют технические возможности для сохранения экспорта-импорта. При этом Новак назвал выход балтийских республик из БРЭЛЛ "политическим проектом".Как отмечали эксперты, после отключения от российской энергосистемы в Прибалтике могут подняться тарифы на электроэнергию, что отразится на конечных потребителях. Так, в интервью Sputnik Литва генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что Литва, пытаясь "выслужиться перед США", навредит собственным жителям. lt.sputniknews.ru , BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ — статья прочитана 163 раза Комментарии