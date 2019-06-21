Скандал в литовском лесничестве 🔊 Воспроизвести



Глава Государственного лесничества Литвы Марюс Пулкаунинкас уходит в отставку, подтвердил BNS министр экологии.



"По соглашению сторон", – сказал BNS Кястутис Мажейка.



По его словам, Минэкологии намерено в пятницу распространить пресс-релиз.



М. Пулкаунинкас в среду сказал порталу 15min, что решение правительства временно продавать древесину государственных лесов примерно на 20% дешевле может обойтись государству в 68 млн евро.



"Цена в общей сложности может упасть на 40% и такое снижение скажется на нашей деятельности", – сказал 15min М. Пулкаунинкас. Он добавил, что после этого решения государство не может рассчитывать на дивиденды от лесничеств.



Как сказал главный лесничий, он понимает, что новые правила закупок выгоднее всего скупщикам древесины. Глава Государственного лесничества Литвы Марюс Пулкаунинкас уходит в отставку, подтвердил BNS министр экологии."По соглашению сторон", – сказал BNS Кястутис Мажейка.По его словам, Минэкологии намерено в пятницу распространить пресс-релиз.М. Пулкаунинкас в среду сказал порталу 15min, что решение правительства временно продавать древесину государственных лесов примерно на 20% дешевле может обойтись государству в 68 млн евро."Цена в общей сложности может упасть на 40% и такое снижение скажется на нашей деятельности", – сказал 15min М. Пулкаунинкас. Он добавил, что после этого решения государство не может рассчитывать на дивиденды от лесничеств.Как сказал главный лесничий, он понимает, что новые правила закупок выгоднее всего скупщикам древесины. Правительство в среду разрешило временно снизить примерно на 20% цену на государственную древесину на аукционах, хотя Служба спецрасследований (ССР) предупредила о вероятных убытках, а Совет по конкуренции (антимонопольная служба) – о снижении конкуренции.



ССР указала, что продажа древесины по крайне низкой цене чревата убытками для государства. Такие предложения, по мнению ССР, могут быть выгодны отдельным группам интересов.



Представители парламентской оппозиции тоже говорили, что новый порядок создает условия для крупных переработчиков дешево покупать избыточное количество древесины и его перерабатывать.



На замещение должности главы Государственного лесничества должен быть проведен конкурс.



М. Пулкаунинкас возглавляет Государственное лесничество с марта 2018 года.



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Уходящий с должности главы Государственного лесничества Литвы Марюс Пулкаунинкас говорит, что принял такое решение, не видя политической поддержки.



"Главная причина – понимание, что нет политической поддержки той работе, которая проводится, в целом всем ведомством лесничества и моей работе, мне самому как руководителю", – сказал BNS 41-летний М. Пулкаунинкас, который возглавляет Главное лесничество с марта 2018 года.



"Сегодня я предложил в пятницу расторгнуть договор по соглашению сторон, министр это одобрил", – добавил он.



М. Пулкаунинкас признал, что на его решение повлияло и принятое в среду правительством решение временно продавать древесину государственных лесов примерно на 20% дешевле.



"Я расцениваю это как один из элементов отсутствия поддержки всей деятельности предприятия", – сказал М. Пулкаунинкас.



В среду он сказал порталу 15min, что это решение кабмина может обойтись государству в 68 млн евро, а новые правила закупок выгоднее всего скупщикам древесины.



Министр экологии Кястутис Мажейка подтвердил BNS, что М. Пулкаунинкас уходит в отставку по соглашению сторон. По словам министра, Минэкологии намерено в пятницу распространить пресс-релиз.



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Глава Государственного лесничества Литвы Марюс Пулкаунинкас пока остается на своей должности – министр экологии не удовлетворил его прошение об увольнении. Министр говорит, что решение о судьбе М. Пулкаунинкаса будет принято в середине июля.



"Была просьба директора уволить его, мы поговорили, я попросил директора еще подумать, потому что у него еще будет отпуск, и мы встретимся после него, тогда и обсудим", – сказал в пятницу BNS министр Кястутис Мажейка.



По его словам, встретиться для беседы с М. Пулкаунинкасом о его судьбе на должности он намерен в середине июля. До этого времени главный лесничий должен будет представить информацию о внутренних проблемах предприятия, влиянии внешних факторов на его работу и на деятельность предприятия.



"По поводу того, что он говорил о политической поддержке, так эта поддержка у него есть, мы уже выяснили", – сказал министр.



М. Пулкаунинкас в пятницу повторил BNS, что его решение уволиться связано с ощущением полного отсутствия политической поддержки.



"Мы поговорили с министром, он декларирует, что эта политическая поддержка есть (...). Мы поговорили, договорились, что обе стороны еще подумают. Меня попросили подумать", – сказал BNS М. Пулкаунинкас.



Возглавляющий Государственное лесничество Литвы М. Пулкаунинкас в четверг сказал BNS, что у него нет политической поддержки, поэтому он попросил министра с пятницы расторгнуть с ним договор по соглашению сторона, а К. Мажейка сказал BNS, что одобрил это.



М. Пулкаунинкас признал, что на его решение повлияло и принятое в среду правительством решение временно продавать древесину государственных лесов примерно на 20% дешевле. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: отставка, скандал, лесничество, руководство География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии