|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Треть женщин ходят на свидания ради бесплатной еды
Ученые выяснили, что каждая третья девушка готова пойти на свидание с мужчиной из-за бесплатного ужина, передает ГАЗЕТА со ссылкой на РИА «Новости».
Социологи выяснили, что чаще такое поведение встречалось у девушек, склонных к нарциссизму, макиавеллизму и психопатии.
Также такие женщины придерживаются традиционных представлений о ролях мужчин и женщин.
В ходе исследования четверть женщин сообщили, что хотя бы раз ходили на свидание без симпатии, но чтобы вкусно поесть. При этом, когда из выборки исключили женщин нетрадиционной ориентации доля любительниц бесплатно поужинать достигла отметки в 33%.
При этом большинство респонденток заявляли, что считают такое поведение недопустимыми.
Ученые отметили, что результаты исследования не говорят о том, что подобные формы поведения характерны только для женщин. Относительно мужчин исследование не проводилось.
gazeta.ru
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|