NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение

По словам источников газеты в администрации, "в 19:00 в четверг (02:00 пятницы по мск) после активных консультаций и споров в Белом доме среди ключевых помощников президента, занимающихся вопросами национальной безопасности, и лидеров Конгресса военные и дипломаты ожидали, что будут нанесены удары". Как отмечается в публикации, американский лидер "первоначально одобрил удары по небольшому числу целей в Иране, таких как радиолокационная станция и ракетные батареи". По сведениям издания, США должны были начать атаку до того, как в Иране в пятницу наступит рассвет, "чтобы минимизировать риск для иранских военных или гражданских лиц". "Однако вскоре [американским] военным сообщили, что нанесение ударов отменено по крайней мере на время", - говорится в материале.



Могут ли США нанести удары?



В статье констатируется: "Не было ясно, просто ли передумал Трамп по поводу ударов или администрация изменила планы по логистическим или стратегическим соображениям". Как отмечает издание, пока нет ясности относительно того, "могут ли все еще нанести удары".



По сведениям газеты, за проведение данной военной операции в окружении Трампа выступали, в частности, госсекретарь США Майкл Помпео, глава ЦРУ Джина Хэспел, а также помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Однако ключевые официальные лица в Пентагоне предупреждали, что эти шаги могут привести к быстрой эскалации и поставить под угрозу американские силы в регионе", - говорится в материале.



Ключевые законодатели также были ознакомлены с планами Вашингтона. Демократы после этого заявили, что любые возможные военные операции США против Ирана требуют одобрения со стороны американских законодателей.



В Белом доме и Пентагоне пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне о предоставлении комментария в связи с утверждениями, приведенными в статье издания. Издание отмечает, что никто из представителей администрации не обращался в редакцию The New York Times с просьбой не публиковать данный материал.



Об инциденте с беспилотником



В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.



В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией, ложны" и действия БПЛА не являлись провокацией.