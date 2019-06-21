Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Витвицкий



Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov, сообщает



"Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться", — сказал он.



Президент также признал, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России, и заявил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы также поменялись.



"Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить", — заключил Земан.



В четверг Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в Европейский союз", "инвестиции в Крым или Севастополь".



В четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что страна с момента введения санкций против нее в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза, в свою очередь, составили 240 миллиардов. Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov, сообщает РИА Новости "Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться", — сказал он.Президент также признал, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России, и заявил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы также поменялись."Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить", — заключил Земан.В четверг Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в Европейский союз", "инвестиции в Крым или Севастополь".В четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что страна с момента введения санкций против нее в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза, в свою очередь, составили 240 миллиардов. ria.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, аналитика, Чехия, Крым, Право, присоединение, аннексия — статья прочитана 174 раза Комментарии