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В трубопроводе Дружба зафиксировали новое загрязнение нефти



Примесей выявили гораздо меньше, чем в апреле, и сырьё уже снова поступает в Евросоюз.

На участке трубопровода "Дружба" из Белоруссии в Польшу было обнаружено новое загрязнение нефти хлорорганикой. Об этом рассказали РБК в "Транснефти", сообщает ЛАЙФ.

Повышенное содержание хлорорганики в нефти выявили во время анализа на приёмно-пропускном пункте Адамова застава днём 19 июня. Объём загрязнённой нефти оценили в 20 кубометров. Менее чем через сутки, утром 20 июня, польский оператор трубопровода PERN возобновил подачу.
— После дополнительных анализов последующих партий сырой нефти и подтверждения её надлежащего качества прокачка была восстановлена. Нет угрозы поставкам сырья для клиентов PERN, — цитирует РБК сообщение компании.

"Транснефть", ссылаясь на белорусских коллег, называет вероятной причиной загрязнения автоматическое включение системы раскачки дренажных ёмкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Белоруссии.

В апреле на участке "Дружбы" Самара — Унеча была загрязнена нефть в большом объёме. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны. Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти.
life.ru
Категории: чп и криминал, экономика
Ключевые слова: нефть, транзит, качество, остановка
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добавлена сегодня, 21 июня, 12:00

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