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В Грузии митингующие штурмуют здание парламента

Фото © Twitter / Eka Pirtskhalava


Представители оппозиции вместе с митингующими в Тбилиси пытаются прорваться в здание парламента, участники протеста требуют отставки членов правительства, полиция их удерживает, сообщил грузинский "Первый канал".

По данным телеканала, между участниками акции и сотрудниками полиции происходят потасовки, сообщает РИА Новости

В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
Часть акции протеста уже состоялась ранее в четверг. Ее участники требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов. Российские делегаты уже покинули Тбилиси. Вторая волна акции началась в четверг вечером, число участников достигло около тысячи человек, митингующие перекрыли проспект Руставели. На месте мобилизованы около сотни сотрудников патрульной полиции и спецтехника. Участники акции выражают свое недовольство по поводу визита российских делегатов и действий правящих властей, которые разрешили проведение сессии в здании законодательного органа.

Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главу МВД Георгия Гахария, которые по их утверждению, должны понести ответственность за произошедший инцидент.



РИА Новости
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: православие, форум, парламент, Грузия, оппозиция, митингующие, штрум
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добавлена вчера, 20 июня, 21:38

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