В Грузии митингующие штурмуют здание парламента 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / Eka Pirtskhalava



Представители оппозиции вместе с митингующими в Тбилиси пытаются прорваться в здание парламента, участники протеста требуют отставки членов правительства, полиция их удерживает, сообщил грузинский "Первый канал".



По данным телеканала, между участниками акции и сотрудниками полиции происходят потасовки, сообщает



В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы. Представители оппозиции вместе с митингующими в Тбилиси пытаются прорваться в здание парламента, участники протеста требуют отставки членов правительства, полиция их удерживает, сообщил грузинский "Первый канал".По данным телеканала, между участниками акции и сотрудниками полиции происходят потасовки, сообщает РИА Новости В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.



Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главу МВД Георгия Гахария, которые по их утверждению, должны понести ответственность за произошедший инцидент.



Thousands took to the street in anti-govt rally in #Georgia's #Tbilisi https://t.co/1jOC4txy8U pic.twitter.com/N9iAbmsFZ0 — RT (@RT_com) 20 June 2019



Часть акции протеста уже состоялась ранее в четверг. Ее участники требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов. Российские делегаты уже покинули Тбилиси. Вторая волна акции началась в четверг вечером, число участников достигло около тысячи человек, митингующие перекрыли проспект Руставели. На месте мобилизованы около сотни сотрудников патрульной полиции и спецтехника. Участники акции выражают свое недовольство по поводу визита российских делегатов и действий правящих властей, которые разрешили проведение сессии в здании законодательного органа.Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главу МВД Георгия Гахария, которые по их утверждению, должны понести ответственность за произошедший инцидент. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: православие, форум, парламент, Грузия, оппозиция, митингующие, штрум — статья прочитана 170 раз Комментарии