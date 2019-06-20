В Светлогорске открылся IV Международный экономический форум янтарной промышленности 🔊 Воспроизвести



Сегодня в Светлогорске Калининградской области открылся IV Международный экономический форум янтарной отрасли.



В этом году главный акцент сделан на цифровизации янтарной промышленности.



"Мы должны заразить любовью к янтарю весь мир", - сказал накануне открытия форума генеральный директор АО "Калининградский янтарный комбинат" Михаил Зацепин.











Сегодня в Светлогорске Калининградской области открылся IV Международный экономический форум янтарной отрасли.В этом году главный акцент сделан на цифровизации янтарной промышленности."Мы должны заразить любовью к янтарю весь мир", - сказал накануне открытия форума генеральный директор АО "Калининградский янтарный комбинат" Михаил Зацепин. Александр Шахов Категории: в России Ключевые слова: Янтарный форум — статья прочитана 43 раза Комментарии