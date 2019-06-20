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В Светлогорске открылся IV Международный экономический форум янтарной промышленности
Сегодня в Светлогорске Калининградской области открылся IV Международный экономический форум янтарной отрасли.
В этом году главный акцент сделан на цифровизации янтарной промышленности.
"Мы должны заразить любовью к янтарю весь мир", - сказал накануне открытия форума генеральный директор АО "Калининградский янтарный комбинат" Михаил Зацепин.
Александр Шахов
Категории: в России
Ключевые слова: Янтарный форум
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