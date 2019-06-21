Кенийская бегунья, дисквалифицированная за допинг, оказалась мужчиной 🔊 Воспроизвести



Кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга, оказалась мужчиной, сообщает



Два года назад появилась информация о том, что в допинг-пробе Шиейс, взятой на полумарафоне в Малайзии в октябре 2016 года, были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Наказанием стала 4-летняя дисквалификация.



4 июня Чепкосгей была арестована. Шиейс в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но её обман был раскрыт коллегами.



Тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной. Кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга, оказалась мужчиной, сообщает sportmail.ru со ссылкой на Nairobi News.Два года назад появилась информация о том, что в допинг-пробе Шиейс, взятой на полумарафоне в Малайзии в октябре 2016 года, были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Наказанием стала 4-летняя дисквалификация.4 июня Чепкосгей была арестована. Шиейс в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но её обман был раскрыт коллегами.Тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной.



Суд состоится 21 июня.



Meet Kenyan man Hillary Kiprotich aka Shieys Chepkosgei who had pretended to be & identified as a woman, going unnoticed for the longest period ever. pic.twitter.com/SUFmORXUeo — NT.co.ke (@NtKenya) 19 June 2019



«Я мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что являюсь женщиной», — объяснил в ходе допроса Чепкосгей.Суд состоится 21 июня. sportmail.ru Категории: спорт, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: допинг, пол, легкоатлеты — статья прочитана 173 раза Комментарии