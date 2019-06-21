ЕС на год продлил антироссийские санкции по Крыму 🔊 Воспроизвести



Европейский союз на год продлил санкции против России за аннексию Крымского полуострова в 2014 году, говорится в заявлении Совета ЕС.



Ограничительные меры распространяются в том числе на импорт продукции из Крыма и Севастополя в страны ЕС, инвестиции в этот регион и экспорт некоторых товаров и технологий.



«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», — сказано в сообщении.



Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года, когда Крымский полуостров вошел в состав страны. Европейский союз на год продлил санкции против России за аннексию Крымского полуострова в 2014 году, говорится в заявлении Совета ЕС.Ограничительные меры распространяются в том числе на импорт продукции из Крыма и Севастополя в страны ЕС, инвестиции в этот регион и экспорт некоторых товаров и технологий.«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», — сказано в сообщении.Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года, когда Крымский полуостров вошел в состав страны. novayagazeta.ee Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, Крым — статья прочитана 156 раз Комментарии