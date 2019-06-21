Главная >> Новости >> экономика, политика, в Европе >> ЕС на год продлил антироссийские санкции по Крыму

ЕС на год продлил антироссийские санкции по Крыму



Европейский союз на год продлил санкции против России за аннексию Крымского полуострова в 2014 году, говорится в заявлении Совета ЕС.

Ограничительные меры распространяются в том числе на импорт продукции из Крыма и Севастополя в страны ЕС, инвестиции в этот регион и экспорт некоторых товаров и технологий.

«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», — сказано в сообщении.

Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года, когда Крымский полуостров вошел в состав страны.
novayagazeta.ee
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, Крым
статья прочитана 156 раз
добавлена сегодня, 21 июня, 08:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка