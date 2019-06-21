Creditinfo: Sanitex, NEO Group, Kesko Senukai лишаются кредитных рейтингов 🔊 Воспроизвести



Десять литовских компаний, отличающихся особо большим оборотом – от 90 млн до 500 млн евро – Sanitex, NEO Group, Kesko Senukai Lithuania, Roquette Amilina, Scandagra, Baltic Agro, Skuba, Retal Lithuania и Imlitex – к 17 июня не предоставили финансовых отчетов за 2018 год.



Кредитное бюро Creditinfo сообщило, что прекратило считать кредитные рейтинги этих, а также в целом почти 23 тыс. компаний, которые не предоставили отчетов Реестровому центру. Это означает, что им будет сложно вести переговоры с банками о финансировании, условиях кредитования или о приобретении техники и оборудования в лизинг.



По данным Creditinfo, на 17 июня отчеты Реестровому центру предоставили 51,3 тыс. компаний, или 69% обязанных сделать это компаний (в прошлом году – 49,73 тыс. или 71,5%). В этом году такая обязанность актуальна для 73,88 тыс. компаний. Десять литовских компаний, отличающихся особо большим оборотом – от 90 млн до 500 млн евро – Sanitex, NEO Group, Kesko Senukai Lithuania, Roquette Amilina, Scandagra, Baltic Agro, Skuba, Retal Lithuania и Imlitex – к 17 июня не предоставили финансовых отчетов за 2018 год.Кредитное бюро Creditinfo сообщило, что прекратило считать кредитные рейтинги этих, а также в целом почти 23 тыс. компаний, которые не предоставили отчетов Реестровому центру. Это означает, что им будет сложно вести переговоры с банками о финансировании, условиях кредитования или о приобретении техники и оборудования в лизинг.По данным Creditinfo, на 17 июня отчеты Реестровому центру предоставили 51,3 тыс. компаний, или 69% обязанных сделать это компаний (в прошлом году – 49,73 тыс. или 71,5%). В этом году такая обязанность актуальна для 73,88 тыс. компаний. "Я бы не брался оценивать, какое влияние на бухгалтерскую дисциплину оказал подсчет рейтинга, однако очевидно, что в последнее время количество отчетов последовательно росло, очевидно, достигло определенного баланса – стопроцентная отчетность невозможна по многим объективным и субъективным причинам", – отметил в пресс-релизе гендиректор Creditinfo Андрюс Богдановичюс.



По его словам, до конца 2018 года отчеты за 2017 год предоставили 88% компаний, ожидается, что такая же тенденция будет и в этом году. Вообще не предоставляют отчеты обычно 11–13% компаний.



Впервые временную меры остановки вычисления кредитного рейтинга компаний, не предоставляющих отчет, Creditinfo ввела в 2016 году. Рейтинг начинают вычислять вновь, когда отчет предоставляется. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: рейтинги, отчетность География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии